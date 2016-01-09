Среди пострадавших при нападении на отель в Хургаде белорусов нет

Новости Египта. Среди пострадавших при нападении на отель в Хургаде граждан Беларуси нет. Наши соотечественники, находящиеся в гостинице «Bella Vista», решили продолжить отдых в Египте.

Накануне вечером два экстремиста пытались прорваться в отель через ресторан, нанеся ножевые ранения трем европейским туристам. Охранявшие гостиницу полицейские застрелили одного из нападавших, второй был ранен и арестован. Армия Египта взяла под охрану все туристические центры в Хургаде.

Такая ситуация повлияла не только на тех туристов, которые сейчас находятся в Хургаде. Многие настороженно относятся к запланированному отпуску в Египте, – отмечают туроператоры. Если раньше клиентов удавалось привлечь за счет «горячих» цен на путевки, то после крушения «Боинга» российской компании над Синайским полуостровам к теплым пескам Египта поток в воздушном коридоре сократился разы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгения Баско, директор туристического агенства:

К сожалению, чартерная программа на Синайский полуостров из Минска прекращена, как вы знаете. Мы надеемся, что эта ситуация не повторится с Хургадой. Мы ждем все официальные реакции МИДа. В понедельник-вторник будет какое-то официальное решение, после этого мы до своих клиентов сможем довести информацию по алгоритму действий и обязательно расскажем, как правильно действовать, будем рекомендовать либо не рекомендовать путешествие в Египет.