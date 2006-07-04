Среди пострадавших от наводнения в Болгарии белорусских граждан нет

Белорусские туристы не обращались в консульские учреждения за помощью в связи с бурей на черноморском побережье Болгарии. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Попов. В минувшие выходные на побережье этой страны обрушились сильные ливни со шквалистым ветром, в результате чего реки вышли из берегов. Стихия грозила сорвать туристический сезон. Между тем, в соседней Румынии жертвами наводнения стали по меньшей мере 11 человек, еще трое считаются пропавшими без вести.