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Среди пострадавших от наводнения в Болгарии белорусских граждан нет

04 июля 2006 11:51
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Белорусские туристы не обращались в консульские учреждения за помощью в связи с бурей на черноморском побережье Болгарии. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Попов. В минувшие выходные на побережье этой страны обрушились сильные ливни со шквалистым ветром, в результате чего реки вышли из берегов. Стихия грозила сорвать туристический сезон. Между тем, в соседней Румынии жертвами наводнения стали по меньшей мере 11 человек, еще трое считаются пропавшими без вести.
# происшествия

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