Сразу несколько взрывов прогремели в столице Индонезии

Погибли свыше десяти человек, ранены более полусотни.Первый из взрывов произошел около гостиницы «Мариотт». Второй – через 5 минут – у «Ритц Карлтон». Предположительно, бомбы привели в действие террористы-смертники. Сейчас район происшествия оцеплен полицией. Туда пропускают лишь кареты «скорой помощи». Власти Индонезии пока не могут объяснить, как взрывные устройства попали на территорию тщательно охраняемых отелей. Тем более что меры безопасности в этом районе Джакарты усилены после теракта 2003 года. Тогда рядом с тем же отелем «Мариотт» взлетела на воздух начиненная взрывчаткой машина, погибли 12 человек.