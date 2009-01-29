Сразу две ведущие страны Старого света охватили забастовки

Стачку во Франции уже назвали самой массовой манифестацией в Евросоюзе за последние годы. Общенациональную акцию протеста поддержали здесь сотни тысяч человек. Президент Николя Саркози даже отменил свое зарубежное турне. Бастующие требуют от правительства остановить рост безработицы и повысить зарплаты. В метро поезда ходят с увеличенными интервалами, отменены большинство автобусов и пригородных электричек. Закрыты порты, сокращены авиарейсы. Не работают в этот день энергетические компании, в эфир не выходят многие теле- и радиопрограммы. В школах и колледжах нет занятий. Бастуют врачи, почтальоны, судьи, банкиры и даже сотрудники Минюста. По предварительным подсчетам, ущерб от забастовки только в Париже оценивается в 50 миллионов евро. В Германии протесты пока не столь массовые, но серьезные нарушения в расписании поездов уже зафиксированы.

