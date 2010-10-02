Сразу две страшные железнодорожные катастрофы в Индонезии унесли жизни 44 человек

Первое ЧП случилось в провинции Центральная Ява. Поезд, следовавший из Джакарты, врезался в другой состав, который стоял на станции.

По последним данным, погибли 43 человека, свыше полусотни получили ранения.

Еще одна железнодорожная авария произошла в той же провинции час спустя. Близ города Соло скоростной поезд также врезался в стоявший на путях состав. Погиб, по меньшей мере, один человек, четверо ранены.

В обоих случаях наиболее вероятная причина столкновения — сбой в системе контроля за движением.