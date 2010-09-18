Сразу два случая ложного минирования зафиксировали в Минске

Милиция ищет хулигана, который поднял по тревоге саперов в столице. В обоих случаях – взрывчатых веществ и другой опасности не обнаружено. Правоохранители сработали оперативно. Но действия лжеминера все же причинили ряд неудобств горожанам.

17 сентября. Железнодорожный вокзал в Минске. Нестандартность ситуации выдает только количество людей в погонах и лица пассажиров, которые не смогли попасть на перрон. Около восьми часов вечера на пульт столичной милиции поступила информация о якобы заложенной на вокзале бомбе. Правоохранители сработали четко. Пассажиров и персонал эвакуировали на безопасное расстояние.

Поезда шли по расписанию, хотя неудобства из-за оцепления все же были. Саперы около часа обследовали территорию. Опасности не обнаружили. В это время их уже ждали у станции метро «Уручье», где люди заметили бесхозную большую сумку.

Внешне все выглядело спокойным, но территорию оцепили. Подъехали саперы для обследования подозрительной сумки. Зрелище собрало много зевак, хотя дальше оцепления милиция не пускала. Многие думали – учения, ведь поезда в метро ходили как обычно, по графику. Выход был закрыт лишь в одном переходе. На осмотр сумки ушло пару минут. В ней оказались кем-то забытые вещи.

В случае с метро, люди проявили бдительность. Это похвально. А вот «лжеминера» с вокзала ожидает серьезное наказание. Заведомо ложное сообщение об опасности – это ответственность уголовная. Может быть и крупный штраф, но максимально – до семи лет лишения свободы.

И поимка такого шутника – лишь дело времени, говорят в милиции. Только в этом году – около 40 фактов. Ни один, к счастью, не подтвердился. Но действия хулиганов причинили неудобства многим людям. К тому же задействовать пришлось немалые силы оперативных служб.

Алеся Высоцкая, Катерина Ручкина, Сергей Капустин, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.