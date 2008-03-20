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Сразу два происшествия с участием трамваев произошли в Минске

20 марта 2008 17:41
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В полдень на проспекте Машерова легковой автомобиль столкнулся с трамваем. В результате движение на оживленной городской магистрали было парализовано. Часом позже в районе улицы Уральской еще один трамвай задымился. Едкие пары проникли в салон. Всех пассажиров оперативно эвакуировали. А вагон своим ходом проследовал в депо. Как выяснили специалисты во время технического осмотра, причина - в неисправности тормозов. Механизм заменили и сейчас трамвай уже - на линии.
# происшествия

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