Сразу четверых фальшивомонетчиков задержали в Брестской области

Самому младшему – только 15 лет. Две подпольные «типографии», в которых печатались фальшивые деньги, ликвидировали в Брестской области. В обоих случаях издатели выпускали 50-тысячные купюры. Школьники решили провести денежный эксперимент и не ожидали, что он даст криминальный эффект.



В школе тягу к изготовлению фальшивок у ребят никогда не замечали, а потому имена провинившихся не называют. Сотрудники милиции обнаружили и подпольный монетный двор. Псевдобанкноты изготавливали прямо дома на обычной бумаге с помощью компьютера. Между тем, фальшивки можно было отличить лишь при детальном осмотре.



Именно бдительность не подвела кассира в Лунинецком районе. Двух фальшивомонетчиков задержали с поличным. Их компьютерную типографию также рассекретили по горячим следам. Фальшивых издателей ждет наказание. По закону нарушителям грозит до 15 лет лишения свободы. Возраст школьников единственное смягчающее обстоятельство.



Как показывает практика, в период новогодних праздников деятельность фальшивомонетчиков активизируется. Чтобы торжественные события не обернулись трагедией, специалисты рекомендуют валютные операции совершать исключительно в пунктах обмена и проверять деньги не отходя от кассы.