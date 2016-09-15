Спустя почти сутки ликвидирован пожар в национальном парке «Припятский» на территории в 15 га

Новости Беларуси. Крупный пожар ликвидирован в Гомельской области. На протяжении почти суток горел национальный парк «Припятский». Огнем была объята территория площадью в 15 гектаров. Первое сообщение на пульт службы МЧС поступило еще вчера вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожарные обнаружили 8 очагов возгораний на торфяниках.

Работы по тушению продолжались до трех часов дня. Было задействовано несколько единиц техники и около двух десятков человек. Синоптики прогнозируют, что если теплая и сухая погода сохранится, к субботе на Гомельщине установится пятый класс пожарной опасности.