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Спустя почти сутки ликвидирован пожар в национальном парке «Припятский» на территории в 15 га

15 сентября 2016 16:43
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Новости Беларуси. Крупный пожар ликвидирован в Гомельской области. На протяжении почти суток горел национальный парк «Припятский». Огнем была объята территория площадью в 15 гектаров. Первое сообщение на пульт службы МЧС поступило еще вчера вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожарные обнаружили 8 очагов возгораний на торфяниках.

Работы по тушению продолжались до трех часов дня. Было задействовано несколько единиц техники и около двух десятков человек. Синоптики прогнозируют, что если теплая и сухая погода сохранится, к субботе на Гомельщине установится пятый класс пожарной опасности.

# происшествия # Пожар

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