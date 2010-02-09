Спустя месяц из-под завалов на Гаити достали живого человека

Из-под завалов на Гаити, где 12 января произошло разрушительно землетрясение, спасен 27-летний мужчина.

Извлечение живого человека из-под завалов спустя 28 дней после землетрясения является одним из самых уникальных случаев в истории. Ведущие мировые агентства назвали это событие «невероятным спасением», тем более что правительство Гаити уже давно объявило о завершении спасательной операции.

Эдван Мунси был вытащен из-под руин одного из домов в столице страны Порт-о-Пренсе. Он был доставлен в местный госпиталь в тяжелом состоянии, но без угрожающих жизни переломов и ранений. Врачи, осматривавшие молодого человека, который провел четыре недели без воды и еды, назвали его состояние удовлетворительным.

По словам медиков, у пациента наблюдается сильное обезвоживание, он пока еще плохо себя чувствует. При этом Мунси признался, что его спас неизвестный. «Кто-то давал мне напиться, пока я лежал под развалинами», — произнес спасенный.

По последним данным, которые привел премьер-министр Гаити Жан-Макс Бельрив, число погибших в результате мощного землетрясения 12 января превысило 212 тыс. человек. Ранения получили более 300 тыс. человек, более миллиона гаитян лишились крова, сообщает БЕЛТА.