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Спортивная надежда Великобритании, 18-летняя бегунья Челси Айвз, осуждена на два года тюрьмы за участие в беспорядках

09 ноября 2011 14:20
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Новости Великобритании. В Лондоне продолжают выносить приговоры участникам августовских беспорядков и погромов. Сегодня к двум годам заключения приговорена 18-летняя бегунья и восходящая спортивная звезда Великобритании Челси Айвз, теперь уже экс-посол Олимпиады - 2012.

Девушка находилась среди нападавших на полицейских и их автомобили, а также магазины в районах, где расположена Олимпийская деревня. Челси Айвз разбила булыжником витрину одного из магазинов, а затем сказала другу: «Это самый лучший день в моей жизни». Однако мать девушки, увидевшая этот момент по телевидению, сообщила в полицию. «Я люблю свою дочь, однако не понимаю, как она могла совершить такое», - пожаловалась она журналистам.

Массовые волнения в Лондоне вспыхнули в ночь на 7 августа. За несколько дней беспорядки охватили многие крупные города страны. В них участвовали около 30 тысяч человек. Около 3 тысяч из них были задержаны. Многим уже вынесены обвинительные приговоры, сообщает ctv.by.

# происшествия # Массовые беспорядки

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