Список погибших в результате взрыва на станции метро "Октябрьская" в Минске

Список погибших в результате взрыва на станции метро "Октябрьская" 11 апреля 2011 года по состоянию на 12:00 12.04.2011г.

По информации Мингорисполкома

Женщины:

Соловьева Ольга Эдуардовна 1983 г.р. г. Барановичи Захаркова Татьяна Игоревна 20.11.1968 г.р. Зарегистрирована: г. Минск, ул. Кульман Шагойко Анна Викторовна 09.10.1954 г.р. Зарегистрирована: г. Минск, ул. Бачило Абражей Наталья Валентиновна 06.11.1966 г.р. Зарегистрирована: г. Минск, ул. Левкова Пикулик Галина Ивановна Зарегистрирована: г. Минск, ул. Якубова

Мужчины:

Наркевич Анатолий Владимирович 03.06.1959 г.р. Зарегистрирован: г. Минск, ул. Сухаревская Парфунцев Александр Евгеньевич 21.03.1954 г.р. Зарегистрирован: г. Минск, пр. Пушкина Каптюх Роман Васильевич 16.03.1990 г.р. Зарегистрирован: г. Минск, ул. Городецкая Сeрбаев Сергей Владимирович 04.11.1988 г.р. Зарегистрирован: Минская обл., Пуховичский район, пгт Правдинский Климец Юрий Александрович 04.05.1987 г.р. г.Минск, ул. Сурганова Зарегистрирован: г. Старые дороги Бакан Виталий Сергеевич 1977 г.р. Минская обл., Любанский р-н Герасимчик Сергей Анатольевич 17.07.1993 г.р. Зарегистрирован: г.Минск, ул. Лещинского, (обучался в ПТУ г.п. Ивье Гродненской обл.)



Список пострадавших во время теракта в минском метро 11.04.2011

По информации МВД

№ Ф.И.О. Дата рождения Куда доставлен

Акулич Татьяна Сергеевна 1985 10 гкб Александрия Александр Владимирович 19.04.1991 Госпиталь МВД Анохин Павел Александрович 29.06.1959 БСМП Аринич Анна Ивановна 04.02.1956 5 гкб Артюкевич Яна Вячеславовна 25.01.1992 10 гкб Атрошкина Татьяна Михайловна 24.01.1957 Не госпитализирована в НИИТО Багаев Сергей Игоревич 25.02.1979 9 гкб Барашкова Илона Алексеевна 16.05.1991 Не госпитализирована в областную больницу Барсук Елена Николаевна 24.04.1974 2 поликлиника Барцевич Наталья Николаевна 14.11.1959 5 гкб Бахмат Андрей Владимирович 05.11.1991 Окружной военный госпиталь Бекиш Максим Викторович 14.11.1986 5 гкб Бенедиктович Елена Владимировна 02.08.1967 2 гкб Бобок Виктория Викторовна 29.12.1986 2 гкб Багаев Сергей Игоревич 25.02.1979 10 гкб Боговая Валентина Васильевна 10.08.1955 3 гкб Боговой Василий Анатольевич 28.04.1986 3 гкб Бохан Виталий Сергеевич 21.09.1986 НИИТО госпитализирован Боярко Юлия Николаевна 16.01.1980 10 гкб Буевич Ирина Александровна 11.11.1960 2 гкб Булдова Людмила Александровна 25.02.1966 4 гкб Вахромин Александр Николаевич 16.01.1958 5 гкб Вергейчик Игорь Петрович 26.04.1969 5 гкб Витко Елена Алексеевна 07.01.1992 3 гкб Лайковский Виталий Валерьевич 10.07.1980 5 гкб Войтехович Алексей Сергеевич 25.10.1989 2 ГКБ, экстренная хирургия Волков Александр Валерьевич 18.08.1976 6 гкб Волосенков Константин Владимирович 14.11.1987 2 ГКБ, амбулаторно Волчек Леонид Станиславович 04.08.1977 9 ГКБ, 1-я хирургия Галкин Юрий Васильевич 28.06.1945 2 ГКБ, экстренная хирургия Голешевич Виктор Брониславович 31.03.1980 БСМП Голубец Светлана Андреевна 16.04.1990 6 гкб Горная Людмила Владимировна 16.08.1965 Областная больница Горшков Андрей Алексеевич 28.10.1965 Окружной военный госпиталь Горячун Владимир Александрович 18.11.1971 5 гкб Гостеева Александра Александровна 14.08.1992 9 гкб Грецкий Дмитрий Владимирович 23.12.1984 4 ГКБ, общая хирургия Гулина Эльвира Вячеславовна 28.11.1961 6 гкб Гулько Павел Петрович 31.07.1985 2 гкб Гурбан Снежана Константиновна 09.05.1988 Не госпитализирована в областную больницу Дайнеко Виталий Викторович 12.09.1970 Бсмп Дивненко Артем Викторович 30.04.1994 3 гкб Диденёва Наталья Владимировна 17.06.1969 10 гкб Довженок Наталья Михайловна 11.06.1991 2 ГКБ, гнойная хирургия Дубровская Виктория Леонидовна 29.05.1961 БСМП, амбулаторно Ярошевич Маргарита Васильевна 08.01.1994 3 гкб Желткевич Алла Егоровна 12.07.1955 5 гкб Ивчик Лилия Сергеевна 26.12.1990 9 гкб Ильин Андрей Владимирович 17.08.1974 Окружной военный госпиталь Ильюшенко Николай Алексеевич 14.06.1949 6 гкб Калугина Вероника Анатольевна 25.03.1991 11 гкб Каменко Ирина Александровна 15.06.1988 10 гкб Каморникова Светлана Игоревна 12.12.1967 9 ГКБ отпущена Капелевич Татьяна Сергеевна 06.02.1954 БСМП, амбулаторно Караханов Роман Курбан Оглы 17.08.1989 5 гкб Карпенко Евгений Михайлович 09.08.1984 9 гкб Карпович Ирина Митрофановна 04.01.1956 10 гкб Картыжов Алексей Анатольевич 05.10.1992 НИИТО Кеда Ярослав Петрович 31.08.1987 Окружной военный госпиталь Кириенко Евгений Владимирович 15.08.1985 2 гкб Кирилин Артем Олегович 16.11.1991 6 гкб Кирьянов Александр Иванович 1 гкб Козел Сергей Николаевич 20.12.1965 Доставлялся в БСМП, госпиталь МВД амбулаторное Козич Валерий Павлович 06.10.1989 БСМП Крамаренко Ольга Антоновна 01.08.1958 БСМП Комаровская Людмила Викторовна 01.09.1974 4 ГКБ, общая хирургия Кондратенко Елена Игоревна 08.06.1986 4 ГКБ, здорова, отпущена домой Кондрусь Егор Геннадьевич 27.03.1988 10 гкб Корбут Михаил Юрьевич 28.11.1984 10 гкб Костевич Ирина Николаевна 06.11.1978 Минская областная клиническая больница Костевич Никита Артемович 13.02.2001 Не госпитализирована в областную больницу Крутая Инесса Александровна 25.01.1979 БСМП Ксендикова Ирина Сергеевна 07.10.1988 Не госпитализирована в областную больницу Кузьмич Михаил Николаевич 11.06.1991 9 гкб Куликова Анна Валерьевна 06.12.1983 6 гкб Купцова Анастасия Владимировна 25.05.1993 6 гкб Кураков Сергей Витальевич 9 гкб Лайковский Виталий Валерьевич 10.07.1980 5 гкб Лапинская Анна Евгеньевна 06.01.1983 2 ГКБ, экстренная хирургия Лебединская Елена Александровна 01.02.1960 9 ГКБ, отпущена Летяго Екатерина Тадеушевна 08.12.1978 Доставлена в БСМП Липский Владимир Владимирович 15.06.1946 2 ГКБ, экстренная хирургия Лисичонок Владимир Иванович 31.08.1954 5 гкб Ломоносова Мария Геннадьевна 12.05.1957 6 гкб Лукова Надежда Васильевна 1961 3 гкб Лукомская Оксана Олеговна 14.04.1993 4 ГКБ, амбулаторное Лычавко Евгений Эрастович 29.01.1990 10 гкб Люцкий Андрей Иванович 09.02.1991 Госпиталь МВД Макейчик Анатолий Иванович 09.04.1954 6 гкб Максимова Екатерина Алексеевна 27.04.1954 2 ГКБ, амбулаторно Малинина Мария Николаевна 14.02.1988 4 ГКБ, общая хирургия Манейчик Александр Николаевич 6 гкб Нарутис Ульяна Игоревна 10.08.1983 2-род.дом Маслихин Антон Михайлович 19.12.1991 Не госпитализирован в госпиталь МВД Матылицкий Иван Владимирович 21.04.1987 2 ГКБ, экстренная хирургия Мекинко Анна Ивановна 26.02.1952 БСМП Мексенко Анна Ивановна БСМП Мельникова Людимила Николаевна 1957 3 гкб Митлашков Валерий Андреевич 23.07.1992 9 гкб Миронова Елена Николаевна 01.09.1990 4 ГКБ, общая хирургия Мирончик Алексей Андреевич 13.05.1989 Обратился в БСМП Мовчан Элина Сергеевна 15.12.1982 6 гкб Моклая Надежда Ревозаревна 15.02.1954 Госпиталь МВД Монич Галина Степановна 28.05.1951 3 гкб Мычков Игорь Александрович 16.11.1962 11 гкб Натуркач Инна Васильевна 20.03.1980 Доставлен в БСМП, амбулаторное Осипович Светлана Михайловна 1956 НИИТО госпитализирован Павлович Анна Станиславовна 1992 10 гкб Павловская-Ванслав Елена Иосифовна 29.08.1972 3 гкб Павлючик Наталья Витальевна 04.08.1972 БСМП Пархоменко Павел Дмитриевич 11.06.1996 ДХЦ Патеюк Оксана Владимировна 29.08.1986 Не госпитализирован в областную больницу Пацкевич Анна Федоровна 26.01.1977 Областная больница Перцовская Вероника Игоревна 16.04.1991 1 гкб Петухович Екатернина Игоревна 01.12.1995 Доставлен в БСМП Пинкевич Даниил Павлович 1988 11 гкб Платоненко Оксана Васильевна 19.10.1978 БСМП Полякова Францишка Эмельяновна 04.06.1953 2 гкб Понявин Александр Анатольевич 23.08.1971 От госпитализации отказался Попова Анна Вячеславовна 1990 Не госпитализирована в областную больницу Прилипко Виктория Николаевна 23.12.1974 БСМП, амбулаторно Проволович Анастасия Алевтиновна 21.07.1994 6 гкб Пугачева Татьяна Станиславовна 10.08.1981 БСМП Пясецкий Ярослав Александрович 12.09.1984 БСМП Радкевич Владимир Михайлович 1964 Областная больница Рахманова Нина Павловна 18.01.1963 2 ГКБ, экстреная хирургия Ращинская Ксения Александровна 06.06.1993 3 гкб Романович Екатерина Ивановна 1951 3 гкб Романовский Алесь Сергеевич 31.10.1989 6 гкб Рудлевский Виктор Иванович 26.08.1968 НИИТО, госпитализирован Рутковский Виктор Романович 17.05.1990 2 поликлиника Рыбикова Анна Сергеевна 02.04.1990 10 гкб Саакян Самвел Эдикович 22.07.1983 9 ГКБ, госпитализирован Самуйло Юлия Витольдовна 09.01.1987 3 гкб Сантарович Ирина Сергеевна 22.09.1986 3 гкб Сапожников Евгений Александрович 19.03.1979 9 ГКБ, госпитализирован Сахарук Наталья Ивановна 1978 4 гкб Сахарчук Наталия Ивановна 29.06.1978 4 гкб Светлов Кирилл Дмитриевич Дхц Селедчик Виктор Владимирович 24.10.1996 Дхц Селиверстова Наталья Николаевна 1979 9 ГКБ, госпитализирована Селюк Надежда Сергеевна 07.03.1987 10 гкб Семенюк Игорь Дмитриевич 08.07.1982 6 гкб Семилетников Алексей Алексеевич 02.01.2009 БСМП амбулаторно Слободян Маргарита Михайловна 22.04.1991 2 ГКБ, реанимация Смирнова Юлия Станиславовна 26.05.1986 Бсмп Сокол Александра Александровна 31.12.1989 10 ГКБ, отпущена домой Сокол Егор Анатольевич 31.10.1985 10 ГКБ, отпущен домой Соловьева Ксения Игроевна 30.10.1994 3 гкб Солодкая Анна Владимировна 1981 БСМП Степанович Елена Михайловна 13.04.1976 БСМП Строенко Елена Владимировна 24.02.1986 9 ГКБ, госпитализирована Судник Павел Владимирович 27.07.1990 Областная больница, пульмонология Сушков Василий Иванович 02.01.1956 Доставлен в БСМП, военный госпиталь, амбулаторное Тарасова Татьяна Владимировна 25 лет БСМП Таруц Андрей Анатольевич 30.06.1967 2 ГКБ, амбулаторно Тепляков Денис Михайлович 04.01.1994 3 гкб Токовенко Алина Вечеславовна 20.04.1992 3 гкб Тумаш Игорь Олегович 24.11.1958 10 гкб Туровская Юлия Сергеевна 24.02.1989 6 гкб Тышкевич Андрей Иосифович 08.09.1984 2 ГКБ, реанимация Тютюнов Вадим Николаевич 19.02.1964 Госпиталь МВД Усович Вячеслав Александрович 16.03.1958 4 ГКБ, общая хирургия Фалейчик Виталий Александрович 23.05.1979 11 гкб Федоров Роман Геннадьевич 21.07.1989 Областная больница Федорцова Елена Викторовна 07.03.1993 4 гкб Филиппович Елена Геннадьевна 09.11.1972 БСМП Фролова Ольга Александровна 05.01.1973 3 гкб Харитонович Ирина Анатольевна 16.11.1962 4 гкб Хойдым Евгений Николаевич 29.04.1987 2 ГКБ, реанимация Худаков Сергей Витальевич 10.02.1994 9 ГКБ, госпитализирован Чарыев Хайдар 24.10.1992 БСМП Чепиков Михаил Юрьевич 10.09.1966 БСМП Чернышева Маргарита Петровна 27.06.1975 Не госпитализирована в БСМП Чистякова Валентина Николаевна 09.02.1948 БСМП Чихунов Владимир Макеевич 1935 4 гкб Шабан Галина Геннадьевна 19.02.1988 3 гкб Шакуля Виктор Александрович 03.08.1988 5 гкб Шахович Дмитрий Валерьевич 16.04.1990 9 гкб Шелепков Владислав Юрьевич 18.07.1993 БСМП госпитализированный Шило Яна Симоновна 08.03.1965 3 гкб Шкель Наталья Евгеньевна 24.09.1987 Доставлен в БСМП, амбулаторное Шкель Светлана Евгеньевна 20.04.1985 Доставлена в БСМП Шокель Юлия Сергеевна 08.08.1991 БСМП Шубич Марина Николаевна 20.05.1988 3 гкб Юнцевич Мечислав Станиславович 19.05.1960 3 гкб Ядрова Мария Дмитриевна 25.04.1983 Областная больница Якимович Иван Александрович 04.06.1990 5 гкб Ярошевич Маргарита Васильевна 08.01.1994 Яскель Андрей Станиславович 30.09.1989 Областная больница Ясюкевич Мира Рениковна 04.11.1969 БСМП

До конца текущей недели с 8.00 до 20.00 открыты "горячие линии" управления социальной защиты администраций районов г.Минска и территориальных центров социального обслуживания населения г.Минска, по которым можно будет получить информацию об оказании социальной и психологической помощи людям, пострадавшим при взрыве в метро.

Телефоны "горячих линий" по районам Минска:

Заводской

242 95 74

295 68 13

Ленинский

223 84 05

223 27 28

Московский

200 75 19

271 78 74

Октябрьский

220 39 30

219 74 24

Партизанский

294 52 17

230 27 50

Первомайский

280 25 73

280 50 17

Советский

284 82 23

293 66 23

Фрунзенский

228 28 77

257 65 35

Центральный

306 42 64

290 62 09