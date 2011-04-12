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Список погибших в результате взрыва на станции метро "Октябрьская" в Минске

12 апреля 2011 16:56
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Список погибших в результате взрыва на станции метро "Октябрьская" 11 апреля 2011 года по состоянию на 12:00 12.04.2011г.

По информации Мингорисполкома

Женщины:

  1. Соловьева Ольга Эдуардовна 1983 г.р. г. Барановичи
  2. Захаркова Татьяна Игоревна 20.11.1968 г.р. Зарегистрирована: г. Минск, ул. Кульман
  3. Шагойко Анна Викторовна 09.10.1954 г.р. Зарегистрирована: г. Минск, ул. Бачило
  4. Абражей Наталья Валентиновна 06.11.1966 г.р. Зарегистрирована: г. Минск, ул. Левкова
  5. Пикулик Галина Ивановна Зарегистрирована: г. Минск, ул. Якубова

 

Мужчины:

  1. Наркевич Анатолий Владимирович 03.06.1959 г.р. Зарегистрирован: г. Минск, ул. Сухаревская
  2. Парфунцев Александр Евгеньевич 21.03.1954 г.р. Зарегистрирован: г. Минск, пр. Пушкина
  3. Каптюх Роман Васильевич 16.03.1990 г.р. Зарегистрирован: г. Минск, ул. Городецкая
  4. Сeрбаев Сергей Владимирович 04.11.1988 г.р. Зарегистрирован: Минская обл., Пуховичский район, пгт Правдинский
  5. Климец Юрий Александрович 04.05.1987 г.р. г.Минск, ул. Сурганова Зарегистрирован: г. Старые дороги
  6. Бакан Виталий Сергеевич 1977 г.р. Минская обл., Любанский р-н
  7. Герасимчик Сергей Анатольевич 17.07.1993 г.р. Зарегистрирован: г.Минск, ул. Лещинского, (обучался в ПТУ г.п. Ивье Гродненской обл.)
     

Список пострадавших во время теракта в минском метро 11.04.2011

По информации МВД

№ Ф.И.О.  Дата рождения  Куда доставлен

  1.  Акулич Татьяна Сергеевна 1985 10 гкб
  2.  Александрия Александр Владимирович 19.04.1991 Госпиталь МВД
  3.  Анохин Павел Александрович 29.06.1959 БСМП
  4.  Аринич Анна Ивановна 04.02.1956 5 гкб
  5.  Артюкевич Яна Вячеславовна 25.01.1992 10 гкб
  6.  Атрошкина Татьяна Михайловна 24.01.1957 Не госпитализирована в НИИТО
  7.  Багаев Сергей Игоревич 25.02.1979 9 гкб
  8.  Барашкова Илона Алексеевна 16.05.1991 Не госпитализирована в областную больницу
  9.  Барсук Елена Николаевна 24.04.1974 2 поликлиника
  10.  Барцевич Наталья Николаевна 14.11.1959 5 гкб
  11.  Бахмат Андрей Владимирович 05.11.1991 Окружной военный госпиталь
  12.  Бекиш Максим Викторович 14.11.1986 5 гкб
  13.  Бенедиктович Елена Владимировна 02.08.1967 2 гкб
  14.  Бобок Виктория Викторовна 29.12.1986 2 гкб
  15.  Багаев Сергей Игоревич 25.02.1979 10 гкб
  16.  Боговая Валентина Васильевна 10.08.1955 3 гкб
  17.  Боговой Василий Анатольевич 28.04.1986 3 гкб
  18.  Бохан Виталий Сергеевич 21.09.1986 НИИТО госпитализирован
  19.  Боярко Юлия Николаевна 16.01.1980 10 гкб
  20.  Буевич Ирина Александровна 11.11.1960 2 гкб
  21.  Булдова Людмила Александровна 25.02.1966 4 гкб
  22.  Вахромин Александр Николаевич 16.01.1958 5 гкб
  23.  Вергейчик Игорь Петрович 26.04.1969 5 гкб
  24.  Витко Елена Алексеевна 07.01.1992 3 гкб
  25.  Лайковский Виталий Валерьевич 10.07.1980 5 гкб
  26.  Войтехович Алексей Сергеевич 25.10.1989 2 ГКБ, экстренная хирургия
  27.  Волков Александр Валерьевич 18.08.1976 6 гкб
  28.  Волосенков Константин Владимирович 14.11.1987 2 ГКБ, амбулаторно
  29.  Волчек Леонид Станиславович 04.08.1977 9 ГКБ, 1-я хирургия
  30.  Галкин Юрий Васильевич 28.06.1945 2 ГКБ, экстренная хирургия
  31.  Голешевич Виктор Брониславович 31.03.1980 БСМП
  32.  Голубец Светлана Андреевна 16.04.1990 6 гкб
  33.  Горная Людмила Владимировна 16.08.1965 Областная больница
  34.  Горшков Андрей Алексеевич 28.10.1965 Окружной военный госпиталь
  35.  Горячун Владимир Александрович 18.11.1971 5 гкб
  36.  Гостеева Александра Александровна 14.08.1992 9 гкб
  37.  Грецкий Дмитрий Владимирович 23.12.1984 4 ГКБ, общая хирургия
  38.  Гулина Эльвира Вячеславовна 28.11.1961 6 гкб
  39.  Гулько Павел Петрович 31.07.1985 2 гкб
  40.  Гурбан Снежана Константиновна 09.05.1988 Не госпитализирована в областную больницу
  41.  Дайнеко Виталий Викторович 12.09.1970 Бсмп
  42.  Дивненко Артем Викторович 30.04.1994 3 гкб
  43.  Диденёва Наталья Владимировна 17.06.1969 10 гкб
  44.  Довженок Наталья Михайловна 11.06.1991 2 ГКБ, гнойная хирургия
  45.  Дубровская Виктория Леонидовна 29.05.1961 БСМП, амбулаторно
  46.  Ярошевич Маргарита Васильевна 08.01.1994 3 гкб
  47.  Желткевич Алла Егоровна 12.07.1955 5 гкб
  48.  Ивчик Лилия Сергеевна 26.12.1990 9 гкб
  49.  Ильин Андрей Владимирович 17.08.1974 Окружной военный госпиталь
  50.  Ильюшенко Николай Алексеевич 14.06.1949 6 гкб
  51.  Калугина Вероника Анатольевна 25.03.1991 11 гкб
  52.  Каменко Ирина Александровна 15.06.1988 10 гкб
  53.  Каморникова Светлана Игоревна 12.12.1967 9 ГКБ отпущена
  54.  Капелевич Татьяна Сергеевна 06.02.1954 БСМП, амбулаторно
  55.  Караханов Роман Курбан Оглы 17.08.1989 5 гкб
  56.  Карпенко Евгений Михайлович 09.08.1984 9 гкб
  57.  Карпович Ирина Митрофановна 04.01.1956 10 гкб
  58.  Картыжов Алексей Анатольевич 05.10.1992 НИИТО
  59.  Кеда Ярослав Петрович 31.08.1987 Окружной военный госпиталь
  60.  Кириенко Евгений Владимирович 15.08.1985 2 гкб
  61.  Кирилин Артем Олегович 16.11.1991 6 гкб
  62.  Кирьянов Александр Иванович 1 гкб
  63.  Козел Сергей Николаевич 20.12.1965 Доставлялся в БСМП, госпиталь МВД амбулаторное
  64.  Козич Валерий Павлович 06.10.1989 БСМП
  65.  Крамаренко Ольга Антоновна 01.08.1958 БСМП
  66.  Комаровская Людмила Викторовна 01.09.1974 4 ГКБ, общая хирургия
  67.  Кондратенко Елена Игоревна 08.06.1986 4 ГКБ, здорова, отпущена домой
  68.  Кондрусь Егор Геннадьевич 27.03.1988 10 гкб
  69.  Корбут Михаил Юрьевич 28.11.1984 10 гкб
  70.  Костевич Ирина Николаевна 06.11.1978 Минская областная клиническая больница
  71.  Костевич Никита Артемович 13.02.2001 Не госпитализирована в областную больницу
  72.  Крутая Инесса Александровна 25.01.1979 БСМП
  73.  Ксендикова Ирина Сергеевна 07.10.1988 Не госпитализирована в областную больницу
  74.  Кузьмич Михаил Николаевич 11.06.1991 9 гкб
  75.  Куликова Анна Валерьевна 06.12.1983 6 гкб
  76.  Купцова Анастасия Владимировна 25.05.1993 6 гкб
  77.  Кураков Сергей Витальевич 9 гкб
  78.  Лайковский Виталий Валерьевич 10.07.1980 5 гкб
  79.  Лапинская Анна Евгеньевна 06.01.1983 2 ГКБ, экстренная хирургия
  80.  Лебединская Елена Александровна 01.02.1960 9 ГКБ, отпущена
  81.  Летяго Екатерина Тадеушевна 08.12.1978 Доставлена в БСМП
  82.  Липский Владимир Владимирович 15.06.1946 2 ГКБ, экстренная хирургия
  83.  Лисичонок Владимир Иванович 31.08.1954 5 гкб
  84.  Ломоносова Мария Геннадьевна 12.05.1957 6 гкб
  85.  Лукова Надежда Васильевна 1961 3 гкб
  86.  Лукомская Оксана Олеговна 14.04.1993 4 ГКБ, амбулаторное
  87.  Лычавко Евгений Эрастович 29.01.1990 10 гкб
  88.  Люцкий Андрей Иванович 09.02.1991 Госпиталь МВД
  89.  Макейчик Анатолий Иванович 09.04.1954 6 гкб
  90.  Максимова Екатерина Алексеевна 27.04.1954 2 ГКБ, амбулаторно
  91.  Малинина Мария Николаевна 14.02.1988 4 ГКБ, общая хирургия
  92.  Манейчик Александр Николаевич 6 гкб 
  93.  Нарутис Ульяна Игоревна 10.08.1983 2-род.дом
  94.  Маслихин Антон Михайлович 19.12.1991 Не госпитализирован в госпиталь МВД
  95.  Матылицкий Иван Владимирович 21.04.1987 2 ГКБ, экстренная хирургия
  96.  Мекинко Анна Ивановна 26.02.1952 БСМП
  97.  Мексенко Анна Ивановна БСМП
  98.  Мельникова Людимила Николаевна 1957 3 гкб
  99.  Митлашков Валерий Андреевич 23.07.1992 9 гкб
  100.  Миронова Елена Николаевна 01.09.1990 4 ГКБ, общая хирургия
  101.  Мирончик Алексей Андреевич 13.05.1989 Обратился в БСМП
  102.  Мовчан Элина Сергеевна 15.12.1982 6 гкб
  103.  Моклая Надежда Ревозаревна 15.02.1954 Госпиталь МВД
  104.  Монич Галина Степановна 28.05.1951 3 гкб
  105.  Мычков Игорь Александрович 16.11.1962 11 гкб
  106.  Натуркач Инна Васильевна 20.03.1980 Доставлен в БСМП, амбулаторное
  107.  Осипович Светлана Михайловна 1956 НИИТО госпитализирован
  108.  Павлович Анна Станиславовна 1992 10 гкб
  109.  Павловская-Ванслав Елена Иосифовна 29.08.1972 3 гкб
  110.  Павлючик Наталья Витальевна 04.08.1972 БСМП
  111.  Пархоменко Павел Дмитриевич 11.06.1996 ДХЦ
  112.  Патеюк Оксана Владимировна 29.08.1986 Не госпитализирован в областную больницу
  113.  Пацкевич Анна Федоровна 26.01.1977 Областная больница
  114.  Перцовская Вероника Игоревна 16.04.1991 1 гкб
  115.  Петухович Екатернина Игоревна 01.12.1995 Доставлен в БСМП
  116.  Пинкевич Даниил Павлович 1988 11 гкб
  117.  Платоненко Оксана Васильевна 19.10.1978 БСМП
  118.  Полякова Францишка Эмельяновна 04.06.1953 2 гкб
  119.  Понявин Александр Анатольевич 23.08.1971 От госпитализации отказался
  120.  Попова Анна Вячеславовна 1990 Не госпитализирована в областную больницу
  121.  Прилипко Виктория Николаевна 23.12.1974 БСМП, амбулаторно
  122.  Проволович Анастасия Алевтиновна 21.07.1994 6 гкб
  123.  Пугачева Татьяна Станиславовна 10.08.1981 БСМП
  124.  Пясецкий Ярослав Александрович 12.09.1984 БСМП
  125.  Радкевич Владимир Михайлович 1964 Областная больница
  126.  Рахманова Нина Павловна 18.01.1963 2 ГКБ, экстреная хирургия
  127.  Ращинская Ксения Александровна 06.06.1993 3 гкб
  128.  Романович Екатерина Ивановна 1951 3 гкб
  129.  Романовский Алесь Сергеевич 31.10.1989 6 гкб
  130.  Рудлевский Виктор Иванович 26.08.1968 НИИТО, госпитализирован
  131.  Рутковский Виктор Романович 17.05.1990 2 поликлиника
  132.  Рыбикова Анна Сергеевна 02.04.1990 10 гкб
  133.  Саакян Самвел Эдикович 22.07.1983 9 ГКБ, госпитализирован
  134.  Самуйло Юлия Витольдовна 09.01.1987 3 гкб
  135.  Сантарович Ирина Сергеевна 22.09.1986 3 гкб
  136.  Сапожников Евгений Александрович 19.03.1979 9 ГКБ, госпитализирован
  137.  Сахарук Наталья Ивановна 1978 4 гкб
  138.  Сахарчук Наталия Ивановна 29.06.1978 4 гкб
  139.  Светлов Кирилл Дмитриевич Дхц
  140.  Селедчик Виктор Владимирович 24.10.1996 Дхц
  141.  Селиверстова Наталья Николаевна 1979 9 ГКБ, госпитализирована
  142.  Селюк Надежда Сергеевна 07.03.1987 10 гкб
  143.  Семенюк Игорь Дмитриевич 08.07.1982 6 гкб
  144.  Семилетников Алексей Алексеевич 02.01.2009 БСМП амбулаторно
  145.  Слободян Маргарита Михайловна 22.04.1991 2 ГКБ, реанимация
  146.  Смирнова Юлия Станиславовна 26.05.1986 Бсмп
  147.  Сокол Александра Александровна 31.12.1989 10 ГКБ, отпущена домой
  148.  Сокол Егор Анатольевич 31.10.1985 10 ГКБ, отпущен домой
  149.  Соловьева Ксения Игроевна  30.10.1994 3 гкб
  150.  Солодкая Анна Владимировна 1981 БСМП
  151.  Степанович Елена Михайловна  13.04.1976 БСМП
  152.  Строенко Елена Владимировна 24.02.1986 9 ГКБ, госпитализирована
  153.  Судник Павел Владимирович 27.07.1990 Областная больница, пульмонология
  154.  Сушков Василий Иванович 02.01.1956 Доставлен в БСМП, военный госпиталь, амбулаторное
  155.  Тарасова Татьяна Владимировна 25 лет БСМП
  156.  Таруц Андрей Анатольевич 30.06.1967 2 ГКБ, амбулаторно
  157.  Тепляков Денис Михайлович 04.01.1994 3 гкб
  158.  Токовенко Алина Вечеславовна 20.04.1992 3 гкб
  159.  Тумаш Игорь Олегович 24.11.1958 10 гкб
  160.  Туровская Юлия Сергеевна 24.02.1989 6 гкб
  161.  Тышкевич Андрей Иосифович 08.09.1984 2 ГКБ, реанимация
  162.  Тютюнов Вадим Николаевич 19.02.1964 Госпиталь МВД
  163.  Усович Вячеслав Александрович 16.03.1958 4 ГКБ, общая хирургия
  164.  Фалейчик Виталий Александрович 23.05.1979 11 гкб
  165.  Федоров Роман Геннадьевич 21.07.1989 Областная больница
  166.  Федорцова Елена Викторовна 07.03.1993 4 гкб
  167.  Филиппович Елена Геннадьевна 09.11.1972 БСМП
  168.  Фролова Ольга Александровна 05.01.1973 3 гкб
  169.  Харитонович Ирина Анатольевна 16.11.1962 4 гкб
  170.  Хойдым Евгений Николаевич 29.04.1987 2 ГКБ, реанимация
  171.  Худаков Сергей Витальевич 10.02.1994 9 ГКБ, госпитализирован
  172.  Чарыев Хайдар 24.10.1992 БСМП
  173.  Чепиков Михаил Юрьевич 10.09.1966 БСМП
  174.  Чернышева Маргарита Петровна 27.06.1975 Не госпитализирована в БСМП
  175.  Чистякова Валентина Николаевна 09.02.1948 БСМП
  176.  Чихунов Владимир Макеевич 1935 4 гкб
  177.  Шабан Галина Геннадьевна 19.02.1988 3 гкб
  178.  Шакуля Виктор Александрович 03.08.1988 5 гкб
  179.  Шахович Дмитрий Валерьевич 16.04.1990 9 гкб
  180.  Шелепков Владислав Юрьевич 18.07.1993 БСМП госпитализированный
  181.  Шило Яна Симоновна 08.03.1965 3 гкб
  182.  Шкель Наталья Евгеньевна 24.09.1987 Доставлен в БСМП, амбулаторное
  183.  Шкель Светлана Евгеньевна  20.04.1985 Доставлена в БСМП
  184.  Шокель Юлия Сергеевна 08.08.1991 БСМП
  185.  Шубич Марина Николаевна 20.05.1988 3 гкб
  186.  Юнцевич Мечислав Станиславович 19.05.1960 3 гкб
  187.  Ядрова Мария Дмитриевна 25.04.1983 Областная больница
  188.  Якимович Иван Александрович 04.06.1990 5 гкб
  189.  Ярошевич Маргарита Васильевна 08.01.1994 
  190.  Яскель Андрей Станиславович 30.09.1989 Областная больница
  191.  Ясюкевич Мира Рениковна 04.11.1969 БСМП

 

До конца текущей недели с 8.00 до 20.00 открыты "горячие линии" управления социальной защиты администраций районов г.Минска и территориальных центров социального обслуживания населения г.Минска, по которым можно будет получить информацию об оказании социальной и психологической помощи людям, пострадавшим при взрыве в метро.

Телефоны "горячих линий" по районам Минска: 

Заводской

242 95 74

295 68 13

Ленинский

223 84 05

223 27 28

Московский

200 75 19

271 78 74

Октябрьский

220 39 30

219 74 24

Партизанский

294 52 17

230 27 50

Первомайский

280 25 73

280 50 17

Советский

284 82 23

293 66 23

Фрунзенский

228 28 77

257 65 35

Центральный

306 42 64

290 62 09

# Терроризм

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