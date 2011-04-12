Список погибших в результате взрыва на станции метро "Октябрьская" в Минске

Список погибших в результате взрыва на станции метро "Октябрьская" 11 апреля 2011 года по состоянию на 12:00 12.04.2011г.
По информации Мингорисполкома
Женщины:
- Соловьева Ольга Эдуардовна 1983 г.р. г. Барановичи
- Захаркова Татьяна Игоревна 20.11.1968 г.р. Зарегистрирована: г. Минск, ул. Кульман
- Шагойко Анна Викторовна 09.10.1954 г.р. Зарегистрирована: г. Минск, ул. Бачило
- Абражей Наталья Валентиновна 06.11.1966 г.р. Зарегистрирована: г. Минск, ул. Левкова
- Пикулик Галина Ивановна Зарегистрирована: г. Минск, ул. Якубова
Мужчины:
- Наркевич Анатолий Владимирович 03.06.1959 г.р. Зарегистрирован: г. Минск, ул. Сухаревская
- Парфунцев Александр Евгеньевич 21.03.1954 г.р. Зарегистрирован: г. Минск, пр. Пушкина
- Каптюх Роман Васильевич 16.03.1990 г.р. Зарегистрирован: г. Минск, ул. Городецкая
- Сeрбаев Сергей Владимирович 04.11.1988 г.р. Зарегистрирован: Минская обл., Пуховичский район, пгт Правдинский
- Климец Юрий Александрович 04.05.1987 г.р. г.Минск, ул. Сурганова Зарегистрирован: г. Старые дороги
- Бакан Виталий Сергеевич 1977 г.р. Минская обл., Любанский р-н
- Герасимчик Сергей Анатольевич 17.07.1993 г.р. Зарегистрирован: г.Минск, ул. Лещинского, (обучался в ПТУ г.п. Ивье Гродненской обл.)
Список пострадавших во время теракта в минском метро 11.04.2011
По информации МВД
№ Ф.И.О. Дата рождения Куда доставлен
- Акулич Татьяна Сергеевна 1985 10 гкб
- Александрия Александр Владимирович 19.04.1991 Госпиталь МВД
- Анохин Павел Александрович 29.06.1959 БСМП
- Аринич Анна Ивановна 04.02.1956 5 гкб
- Артюкевич Яна Вячеславовна 25.01.1992 10 гкб
- Атрошкина Татьяна Михайловна 24.01.1957 Не госпитализирована в НИИТО
- Багаев Сергей Игоревич 25.02.1979 9 гкб
- Барашкова Илона Алексеевна 16.05.1991 Не госпитализирована в областную больницу
- Барсук Елена Николаевна 24.04.1974 2 поликлиника
- Барцевич Наталья Николаевна 14.11.1959 5 гкб
- Бахмат Андрей Владимирович 05.11.1991 Окружной военный госпиталь
- Бекиш Максим Викторович 14.11.1986 5 гкб
- Бенедиктович Елена Владимировна 02.08.1967 2 гкб
- Бобок Виктория Викторовна 29.12.1986 2 гкб
- Багаев Сергей Игоревич 25.02.1979 10 гкб
- Боговая Валентина Васильевна 10.08.1955 3 гкб
- Боговой Василий Анатольевич 28.04.1986 3 гкб
- Бохан Виталий Сергеевич 21.09.1986 НИИТО госпитализирован
- Боярко Юлия Николаевна 16.01.1980 10 гкб
- Буевич Ирина Александровна 11.11.1960 2 гкб
- Булдова Людмила Александровна 25.02.1966 4 гкб
- Вахромин Александр Николаевич 16.01.1958 5 гкб
- Вергейчик Игорь Петрович 26.04.1969 5 гкб
- Витко Елена Алексеевна 07.01.1992 3 гкб
- Лайковский Виталий Валерьевич 10.07.1980 5 гкб
- Войтехович Алексей Сергеевич 25.10.1989 2 ГКБ, экстренная хирургия
- Волков Александр Валерьевич 18.08.1976 6 гкб
- Волосенков Константин Владимирович 14.11.1987 2 ГКБ, амбулаторно
- Волчек Леонид Станиславович 04.08.1977 9 ГКБ, 1-я хирургия
- Галкин Юрий Васильевич 28.06.1945 2 ГКБ, экстренная хирургия
- Голешевич Виктор Брониславович 31.03.1980 БСМП
- Голубец Светлана Андреевна 16.04.1990 6 гкб
- Горная Людмила Владимировна 16.08.1965 Областная больница
- Горшков Андрей Алексеевич 28.10.1965 Окружной военный госпиталь
- Горячун Владимир Александрович 18.11.1971 5 гкб
- Гостеева Александра Александровна 14.08.1992 9 гкб
- Грецкий Дмитрий Владимирович 23.12.1984 4 ГКБ, общая хирургия
- Гулина Эльвира Вячеславовна 28.11.1961 6 гкб
- Гулько Павел Петрович 31.07.1985 2 гкб
- Гурбан Снежана Константиновна 09.05.1988 Не госпитализирована в областную больницу
- Дайнеко Виталий Викторович 12.09.1970 Бсмп
- Дивненко Артем Викторович 30.04.1994 3 гкб
- Диденёва Наталья Владимировна 17.06.1969 10 гкб
- Довженок Наталья Михайловна 11.06.1991 2 ГКБ, гнойная хирургия
- Дубровская Виктория Леонидовна 29.05.1961 БСМП, амбулаторно
- Ярошевич Маргарита Васильевна 08.01.1994 3 гкб
- Желткевич Алла Егоровна 12.07.1955 5 гкб
- Ивчик Лилия Сергеевна 26.12.1990 9 гкб
- Ильин Андрей Владимирович 17.08.1974 Окружной военный госпиталь
- Ильюшенко Николай Алексеевич 14.06.1949 6 гкб
- Калугина Вероника Анатольевна 25.03.1991 11 гкб
- Каменко Ирина Александровна 15.06.1988 10 гкб
- Каморникова Светлана Игоревна 12.12.1967 9 ГКБ отпущена
- Капелевич Татьяна Сергеевна 06.02.1954 БСМП, амбулаторно
- Караханов Роман Курбан Оглы 17.08.1989 5 гкб
- Карпенко Евгений Михайлович 09.08.1984 9 гкб
- Карпович Ирина Митрофановна 04.01.1956 10 гкб
- Картыжов Алексей Анатольевич 05.10.1992 НИИТО
- Кеда Ярослав Петрович 31.08.1987 Окружной военный госпиталь
- Кириенко Евгений Владимирович 15.08.1985 2 гкб
- Кирилин Артем Олегович 16.11.1991 6 гкб
- Кирьянов Александр Иванович 1 гкб
- Козел Сергей Николаевич 20.12.1965 Доставлялся в БСМП, госпиталь МВД амбулаторное
- Козич Валерий Павлович 06.10.1989 БСМП
- Крамаренко Ольга Антоновна 01.08.1958 БСМП
- Комаровская Людмила Викторовна 01.09.1974 4 ГКБ, общая хирургия
- Кондратенко Елена Игоревна 08.06.1986 4 ГКБ, здорова, отпущена домой
- Кондрусь Егор Геннадьевич 27.03.1988 10 гкб
- Корбут Михаил Юрьевич 28.11.1984 10 гкб
- Костевич Ирина Николаевна 06.11.1978 Минская областная клиническая больница
- Костевич Никита Артемович 13.02.2001 Не госпитализирована в областную больницу
- Крутая Инесса Александровна 25.01.1979 БСМП
- Ксендикова Ирина Сергеевна 07.10.1988 Не госпитализирована в областную больницу
- Кузьмич Михаил Николаевич 11.06.1991 9 гкб
- Куликова Анна Валерьевна 06.12.1983 6 гкб
- Купцова Анастасия Владимировна 25.05.1993 6 гкб
- Кураков Сергей Витальевич 9 гкб
- Лайковский Виталий Валерьевич 10.07.1980 5 гкб
- Лапинская Анна Евгеньевна 06.01.1983 2 ГКБ, экстренная хирургия
- Лебединская Елена Александровна 01.02.1960 9 ГКБ, отпущена
- Летяго Екатерина Тадеушевна 08.12.1978 Доставлена в БСМП
- Липский Владимир Владимирович 15.06.1946 2 ГКБ, экстренная хирургия
- Лисичонок Владимир Иванович 31.08.1954 5 гкб
- Ломоносова Мария Геннадьевна 12.05.1957 6 гкб
- Лукова Надежда Васильевна 1961 3 гкб
- Лукомская Оксана Олеговна 14.04.1993 4 ГКБ, амбулаторное
- Лычавко Евгений Эрастович 29.01.1990 10 гкб
- Люцкий Андрей Иванович 09.02.1991 Госпиталь МВД
- Макейчик Анатолий Иванович 09.04.1954 6 гкб
- Максимова Екатерина Алексеевна 27.04.1954 2 ГКБ, амбулаторно
- Малинина Мария Николаевна 14.02.1988 4 ГКБ, общая хирургия
- Манейчик Александр Николаевич 6 гкб
- Нарутис Ульяна Игоревна 10.08.1983 2-род.дом
- Маслихин Антон Михайлович 19.12.1991 Не госпитализирован в госпиталь МВД
- Матылицкий Иван Владимирович 21.04.1987 2 ГКБ, экстренная хирургия
- Мекинко Анна Ивановна 26.02.1952 БСМП
- Мексенко Анна Ивановна БСМП
- Мельникова Людимила Николаевна 1957 3 гкб
- Митлашков Валерий Андреевич 23.07.1992 9 гкб
- Миронова Елена Николаевна 01.09.1990 4 ГКБ, общая хирургия
- Мирончик Алексей Андреевич 13.05.1989 Обратился в БСМП
- Мовчан Элина Сергеевна 15.12.1982 6 гкб
- Моклая Надежда Ревозаревна 15.02.1954 Госпиталь МВД
- Монич Галина Степановна 28.05.1951 3 гкб
- Мычков Игорь Александрович 16.11.1962 11 гкб
- Натуркач Инна Васильевна 20.03.1980 Доставлен в БСМП, амбулаторное
- Осипович Светлана Михайловна 1956 НИИТО госпитализирован
- Павлович Анна Станиславовна 1992 10 гкб
- Павловская-Ванслав Елена Иосифовна 29.08.1972 3 гкб
- Павлючик Наталья Витальевна 04.08.1972 БСМП
- Пархоменко Павел Дмитриевич 11.06.1996 ДХЦ
- Патеюк Оксана Владимировна 29.08.1986 Не госпитализирован в областную больницу
- Пацкевич Анна Федоровна 26.01.1977 Областная больница
- Перцовская Вероника Игоревна 16.04.1991 1 гкб
- Петухович Екатернина Игоревна 01.12.1995 Доставлен в БСМП
- Пинкевич Даниил Павлович 1988 11 гкб
- Платоненко Оксана Васильевна 19.10.1978 БСМП
- Полякова Францишка Эмельяновна 04.06.1953 2 гкб
- Понявин Александр Анатольевич 23.08.1971 От госпитализации отказался
- Попова Анна Вячеславовна 1990 Не госпитализирована в областную больницу
- Прилипко Виктория Николаевна 23.12.1974 БСМП, амбулаторно
- Проволович Анастасия Алевтиновна 21.07.1994 6 гкб
- Пугачева Татьяна Станиславовна 10.08.1981 БСМП
- Пясецкий Ярослав Александрович 12.09.1984 БСМП
- Радкевич Владимир Михайлович 1964 Областная больница
- Рахманова Нина Павловна 18.01.1963 2 ГКБ, экстреная хирургия
- Ращинская Ксения Александровна 06.06.1993 3 гкб
- Романович Екатерина Ивановна 1951 3 гкб
- Романовский Алесь Сергеевич 31.10.1989 6 гкб
- Рудлевский Виктор Иванович 26.08.1968 НИИТО, госпитализирован
- Рутковский Виктор Романович 17.05.1990 2 поликлиника
- Рыбикова Анна Сергеевна 02.04.1990 10 гкб
- Саакян Самвел Эдикович 22.07.1983 9 ГКБ, госпитализирован
- Самуйло Юлия Витольдовна 09.01.1987 3 гкб
- Сантарович Ирина Сергеевна 22.09.1986 3 гкб
- Сапожников Евгений Александрович 19.03.1979 9 ГКБ, госпитализирован
- Сахарук Наталья Ивановна 1978 4 гкб
- Сахарчук Наталия Ивановна 29.06.1978 4 гкб
- Светлов Кирилл Дмитриевич Дхц
- Селедчик Виктор Владимирович 24.10.1996 Дхц
- Селиверстова Наталья Николаевна 1979 9 ГКБ, госпитализирована
- Селюк Надежда Сергеевна 07.03.1987 10 гкб
- Семенюк Игорь Дмитриевич 08.07.1982 6 гкб
- Семилетников Алексей Алексеевич 02.01.2009 БСМП амбулаторно
- Слободян Маргарита Михайловна 22.04.1991 2 ГКБ, реанимация
- Смирнова Юлия Станиславовна 26.05.1986 Бсмп
- Сокол Александра Александровна 31.12.1989 10 ГКБ, отпущена домой
- Сокол Егор Анатольевич 31.10.1985 10 ГКБ, отпущен домой
- Соловьева Ксения Игроевна 30.10.1994 3 гкб
- Солодкая Анна Владимировна 1981 БСМП
- Степанович Елена Михайловна 13.04.1976 БСМП
- Строенко Елена Владимировна 24.02.1986 9 ГКБ, госпитализирована
- Судник Павел Владимирович 27.07.1990 Областная больница, пульмонология
- Сушков Василий Иванович 02.01.1956 Доставлен в БСМП, военный госпиталь, амбулаторное
- Тарасова Татьяна Владимировна 25 лет БСМП
- Таруц Андрей Анатольевич 30.06.1967 2 ГКБ, амбулаторно
- Тепляков Денис Михайлович 04.01.1994 3 гкб
- Токовенко Алина Вечеславовна 20.04.1992 3 гкб
- Тумаш Игорь Олегович 24.11.1958 10 гкб
- Туровская Юлия Сергеевна 24.02.1989 6 гкб
- Тышкевич Андрей Иосифович 08.09.1984 2 ГКБ, реанимация
- Тютюнов Вадим Николаевич 19.02.1964 Госпиталь МВД
- Усович Вячеслав Александрович 16.03.1958 4 ГКБ, общая хирургия
- Фалейчик Виталий Александрович 23.05.1979 11 гкб
- Федоров Роман Геннадьевич 21.07.1989 Областная больница
- Федорцова Елена Викторовна 07.03.1993 4 гкб
- Филиппович Елена Геннадьевна 09.11.1972 БСМП
- Фролова Ольга Александровна 05.01.1973 3 гкб
- Харитонович Ирина Анатольевна 16.11.1962 4 гкб
- Хойдым Евгений Николаевич 29.04.1987 2 ГКБ, реанимация
- Худаков Сергей Витальевич 10.02.1994 9 ГКБ, госпитализирован
- Чарыев Хайдар 24.10.1992 БСМП
- Чепиков Михаил Юрьевич 10.09.1966 БСМП
- Чернышева Маргарита Петровна 27.06.1975 Не госпитализирована в БСМП
- Чистякова Валентина Николаевна 09.02.1948 БСМП
- Чихунов Владимир Макеевич 1935 4 гкб
- Шабан Галина Геннадьевна 19.02.1988 3 гкб
- Шакуля Виктор Александрович 03.08.1988 5 гкб
- Шахович Дмитрий Валерьевич 16.04.1990 9 гкб
- Шелепков Владислав Юрьевич 18.07.1993 БСМП госпитализированный
- Шило Яна Симоновна 08.03.1965 3 гкб
- Шкель Наталья Евгеньевна 24.09.1987 Доставлен в БСМП, амбулаторное
- Шкель Светлана Евгеньевна 20.04.1985 Доставлена в БСМП
- Шокель Юлия Сергеевна 08.08.1991 БСМП
- Шубич Марина Николаевна 20.05.1988 3 гкб
- Юнцевич Мечислав Станиславович 19.05.1960 3 гкб
- Ядрова Мария Дмитриевна 25.04.1983 Областная больница
- Якимович Иван Александрович 04.06.1990 5 гкб
- Ярошевич Маргарита Васильевна 08.01.1994
- Яскель Андрей Станиславович 30.09.1989 Областная больница
- Ясюкевич Мира Рениковна 04.11.1969 БСМП
До конца текущей недели с 8.00 до 20.00 открыты "горячие линии" управления социальной защиты администраций районов г.Минска и территориальных центров социального обслуживания населения г.Минска, по которым можно будет получить информацию об оказании социальной и психологической помощи людям, пострадавшим при взрыве в метро.
Телефоны "горячих линий" по районам Минска:
Заводской
242 95 74
295 68 13
Ленинский
223 84 05
223 27 28
Московский
200 75 19
271 78 74
Октябрьский
220 39 30
219 74 24
Партизанский
294 52 17
230 27 50
Первомайский
280 25 73
280 50 17
Советский
284 82 23
293 66 23
Фрунзенский
228 28 77
257 65 35
Центральный
306 42 64
290 62 09