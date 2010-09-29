Спецслужбы предотвратили серию терактов в Европе

Боевики планировали одновременно атаковать крупнейшие города Великобритании, Франции и Германии.

Все должно было пройти по мумбайскому сценарию: 2 года назад при нападении экстремистов на гостиницы и офисы мегаполиса Индии погибли более 160 человек.

Сорвать планы террористов на этот раз удалось благодаря взаимодействию европейских, американских и пакистанских спецслужб. Меры безопасности усилили.

Накануне после звонка неизвестного о заложенной бомбе во второй раз за две недели срочно эвакуировали посетителей с Эйфелевой башни. Тревога вновь оказалась ложной.

Такой же случай произошел 14 сентября, когда с Эйфелевой башни экстренно эвакуировали тысячи человек.