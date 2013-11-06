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Спецназовцы «накрыли» крупный наркопритон в одной из минских многоэтажек

06 ноября 2013 10:33
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Новости Беларуси. Спецназовцы «накрыли» крупный наркопритон в одной из минских многоэтажек. Задержанный 37-летний мужчина изготавливал, продавал и употреблял опий. Ежедневно, когда родители были на работе, мужчина занимался производством наркотика, после чего в гости наведывались друзья. За сутки здесь могло побывать более пяти человек.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за кражи, грабежи и разбои. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наркотики

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