Новости Беларуси. Спецназовцы «накрыли» крупный наркопритон в одной из минских многоэтажек. Задержанный 37-летний мужчина изготавливал, продавал и употреблял опий. Ежедневно, когда родители были на работе, мужчина занимался производством наркотика, после чего в гости наведывались друзья. За сутки здесь могло побывать более пяти человек.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за кражи, грабежи и разбои. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.