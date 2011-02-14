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Специалисты приступили к восстановлению пострадавшей от взрыва газа новостройки в Дзержинском районе

14 февраля 2011 12:57
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В поселке Энергетиков на поврежденном участке установили строительные опоры. 10 квартир отселили. Дом обследовали газовые службы. Приглашены также представители проектного института, которые определят объемы работ.

Взрыв газа разрушил стену пятиэтажки и повредил несколько квартир. Хозяин одной из них с сильными ожогами госпитализирован. Больше никто не пострадал, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Предполагаемая причина взрыва — утечка газа. К слову, дом сдан в прошлом году, и жильцы практически еще не успели вселиться. Местные власти готовы предоставить им временное жилье.

Михаил Швырев, заместитель начальника отдела Минского областного управления МЧС:
Произошёл взрыв воздушной смеси. Причина пока устанавливается, работает оперативно-следственная группа МВД, рабатоют проектные институты. Жители данного дома расселены.

Анатолий Мирчук, заместитель председателя Миноблисполкома:
Оперативно были отселены жильцы из 10 квартир в этом стояке. Были предприняты определённый меры безопасности, отключёны газ, отопление электроосвещение, воду спустили из системы. Буквально в считанные минуты здесь были МЧС и «скорая помощь».

ЧП в Дзержинском районе: взрыв газа разрушил стену пятиэтажки и повредил несколько квартир в поселке Энергетиков

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