Специалисты приступили к восстановлению пострадавшей от взрыва газа новостройки в Дзержинском районе

В поселке Энергетиков на поврежденном участке установили строительные опоры. 10 квартир отселили. Дом обследовали газовые службы. Приглашены также представители проектного института, которые определят объемы работ.

Взрыв газа разрушил стену пятиэтажки и повредил несколько квартир. Хозяин одной из них с сильными ожогами госпитализирован. Больше никто не пострадал, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Предполагаемая причина взрыва — утечка газа. К слову, дом сдан в прошлом году, и жильцы практически еще не успели вселиться. Местные власти готовы предоставить им временное жилье.

Михаил Швырев, заместитель начальника отдела Минского областного управления МЧС:

Произошёл взрыв воздушной смеси. Причина пока устанавливается, работает оперативно-следственная группа МВД, рабатоют проектные институты. Жители данного дома расселены.

Анатолий Мирчук, заместитель председателя Миноблисполкома:

Оперативно были отселены жильцы из 10 квартир в этом стояке. Были предприняты определённый меры безопасности, отключёны газ, отопление электроосвещение, воду спустили из системы. Буквально в считанные минуты здесь были МЧС и «скорая помощь».

ЧП в Дзержинском районе: взрыв газа разрушил стену пятиэтажки и повредил несколько квартир в поселке Энергетиков