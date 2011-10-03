Специалисты озвучили причины аварии, из-за которой накануне без света остались несколько районов Минска

Сбой произошел на одной из подстанций. Электоэнергии не было на улицах Гикало, Козлова, Захарова, на Востоке, в Зеленом Луге и в районе Дражни.

Не работали три водонасосные станции, на время остановились трамваи и троллейбусы. В проблемной зоне оказалось и несколько больниц. Их оперативно переключили на резервное электроснабжение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Джафир Меметов, исполняющий обязанности главного инженера РУП «Минскэнерго»:

Причиной повреждения явился усталостный износ внутреннего металлического сердечника провода, который, к сожалению, является скрытым дефектом и очень сложен для определения. Тем не менее, высокая организация работ позволила в краткие сроки ликвидировать нарушения.

Игорь Юркевич, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Все больницы города в целях предотвращения таких ситуаций оснащены резервными источниками электроснабжения — дизель-генераторами, они сработали в штатном режиме.