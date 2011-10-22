Специалисты компании «Экюрей» прибыли в Минск для расследования причин крушения вертолета погранкомитета Беларуси

Сразу из аэропорта они направились в Поставский район Витебской области на место крушения вертолета «Экюрей». В Беларусь прибыли представители компании производителя вертолетов и двигателестроительной фирмы. Эксперты приехали по приглашению Госпогранкомитета Беларуси для расследования обстоятельств происшествия.

Это мировая практика. Как сообщалось ранее, полеты трех вертолетов «Еврокоптер», которыми располагают наши пограничники, временно прекращены до выяснения причин крушения. Место падения до сих под оцеплено, машина и ее детали находятся на тех местах, где и были обнаружены. Это сделано для того, чтобы белорусские и зарубежные эксперты могли максимально достоверно изучить обстоятельства крушения.

Вертолет Госпогранкомитета Беларуси, который выполнял плановый полет, разбился 20 октября в районе деревни Вилейты, примерно в километре от белорусско-литовской границы. На борту находились пять человек: два члена экипажа и съемочная группа телерадиовещательного объединения «Союз». Все они погибли. Опознание тел уже завершилось. Похороны состоятся 23 октября.

В воинских частях пограничников и пунктах пропуска прошли митинги-реквиемы. Военнослужащие почтили память погибших пилотов-офицеров и журналистов. На сайт Госпогранкомитета поступают соболезнования от зарубежных коллег, представителей СМИ, дип-корпуса, госорганов и простых граждан. Накануне память погибших почтили пограничники Литвы.

Расследование причин крушения вертолета продолжается, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».