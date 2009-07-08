Спавшего на рельсах не разбудил даже проехавший по нему поезд

В понедельник вечером на станции Брест-Восточный скорый поезд № 12 Варшава—Москва был вынужден сделать непредвиденную остановку.

Дорогу ему преградил человек, уснувший между рельсами.

Заметив «отдыхающего» на шпалах, машинист начал подавать тревожные сигналы и применил экстренное торможение. Но ни вой сирены, ни грохот вагонов того не разбудили. Над пьяным проехал весь состав скорого поезда.

После полной остановки машинисты побежали смотреть, что случилось, и, к своему удивлению, увидели совершенно невредимого, правда, мертвецки пьяного человека. С большим трудом его разбудили, оттащили в сторону и поехали дальше. Но оперативно прибывший на место происшествия наряд милиции на железнодорожном транспорте его здесь уже не застал.

Теперь милиция занята поиском виновника остановки скорого — ему грозит штраф в десять базовых величин, пишет «Рэспублiка».