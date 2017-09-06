Спасибо, Беларусь: появилось видео спасения яхты с норвежцами в Дубровенском районе

Новости Беларуси. 5 сентября в Дубровненском районе районе на мель на реке Днепр села яхта.
На борту находились трое жителей Норвегии.
Путешественники сплавлялись по реке из Смоленска в сторону Турции – здесь подробнее.
Новости Беларуси. 5 сентября в Дубровненском районе районе на мель на реке Днепр села яхта.
На борту находились трое жителей Норвегии.
Путешественники сплавлялись по реке из Смоленска в сторону Турции – здесь подробнее.
По информации МЧС, судно 17 августа выехало из Хельсинки, откуда отправилось в Санкт-Петербург, Новгород, Смоленск. Из него яхта держала путь в сторону Черного моря.
Когда на территории Беларуси транспортное средство село на мель – его пассажиры обратились к спасателям.
Судно было снято с мели и продолжило путь по своему маршруту. Отплывая, норвежцы крикнули спасателям на берегу «Спасибо, Беларусь».