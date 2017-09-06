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Спасибо, Беларусь: появилось видео спасения яхты с норвежцами в Дубровенском районе

06 сентября 2017 13:52
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Новости Беларуси. 5 сентября в Дубровненском районе районе на мель на реке Днепр села яхта.

На борту находились трое жителей Норвегии.

Путешественники сплавлялись по реке из Смоленска в сторону Турции – здесь подробнее.

Спасибо, Беларусь: появилось видео спасения яхты с норвежцами в Дубровенском районе-1

По информации МЧС, судно 17 августа выехало из Хельсинки, откуда отправилось в Санкт-Петербург, Новгород, Смоленск. Из него яхта держала путь в сторону Черного моря.

Когда на территории Беларуси транспортное средство село на мель – его пассажиры обратились к спасателям.

Спасибо, Беларусь: появилось видео спасения яхты с норвежцами в Дубровенском районе-4

Судно было снято с мели и продолжило путь по своему маршруту. Отплывая, норвежцы крикнули спасателям на берегу «Спасибо, Беларусь».

# происшествия # Необычное

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