Спасибо, Беларусь: появилось видео спасения яхты с норвежцами в Дубровенском районе

Путешественники сплавлялись по реке из Смоленска в сторону Турции – здесь подробнее .

Новости Беларуси. 5 сентября в Дубровненском районе районе на мель на реке Днепр села яхта.

По информации МЧС, судно 17 августа выехало из Хельсинки, откуда отправилось в Санкт-Петербург, Новгород, Смоленск. Из него яхта держала путь в сторону Черного моря.

Когда на территории Беларуси транспортное средство село на мель – его пассажиры обратились к спасателям.