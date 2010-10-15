Спасение 33 чилийских шахтеров. Хроника событий

13 октября сразу после полуночи по местному времени в результате спасательной операции на поверхность был поднят первых из 33 блокированных шахтеров. Зная опасности этой профессии, в новости было бы мало удивительного, если бы не обстоятельства.

Дело в том, что вызволить горняков из ловушки на 700-метровой глубине получилось лишь на 69-й день их заточения. Таким образом, чилийская операция стала самой долгой в истории, самой сложной и, безусловно, самой чудесной.

А ведь 5 августа, в день катастрофы на имеющей дурную репутацию шахте Сан-Хосе, горняков заочно объявили погибшими. В то, что под завалами на такой глубине можно выжить, верили только родственники. Они и организовали недалеко от шахты назло всем, включая судьбу, лагерь под названием «Надежда».

Надежде было суждено сбыться. Через 17 дней исследовательский бур вернулся наверх с запиской: «Мы в порядке. Все 33».

Аварийный карман размером с двухкомнатную квартиру, без света, но с небольшим запасом воды и провианта, не стал, как думали блокированные горняки, их общей могилой. На следующие два месяца он превратился в их дом, куда приходили с большой земли такие жизненно необходимые средства коммуникации и медикаменты, записки от близких и записи футбольных матчей.

Вероника Куиспе, жена шахтера:

Я счастлива знать, что мой муж жив. Конечно, нервничаю, но счастлива. Не знаю, что буду делать, когда он выйдет. Наверное, просто обниму.

Тем временем, снаружи к инженерам и спасателям присоединялись врачи и психологи. Замкнутое пространство, отсутствие постоянных источников света, высокая влажность и температура 35 градусов — всё было против горняков. Но они выжили. Потому что верили — в Бога, в себя, в других. И ждали. Ждали, пока эти самые другие проберутся, пробурятся к нам сквозь толщу породы.

Себастьян Пиньера, Президент Чили:

Мы все прошли долгий путь в 69 дней — не только шахтёры, не только их близкие. Все чилийцы испытывали трудности, все страдали от неизвестности.

И вот по одному — вначале самые выносливые первопроходцы, потом те, кому нездоровится, затем самые стойкие и терпеливые — в специально созданной капсуле «Феникс» скромные герои Чили, среди которых есть один боливиец, поднимаются по узкому тоннелю к свету. К дневному свету.

Снаружи их ждут незавершённые дела. Кто-то собирается бороться за улучшение условий труда шахтёров, а кто-то просто хочет впервые увидеть родившегося всего несколько недель назад сына. Кто-то решился наконец сделать предложение своей девушке, а кто-то понял, что готов обвенчаться с той, с кем прожил десятки лет вместе. 33 истории, которые буквально в любой момент готовы стать киносценариями. 33 сценария, которые не более чем житейские истории. Но и не менее.

Правда, один из спасённых — оптимистичный остряк и балагур Марио Сепульведе — уже попросил не делать из них — простых шахтёров — артистов и звёзд. Вот только что-то подсказывает, что его просьбу, со всем уважением, но не услышат.

На улицах чилийских городов — настоящий латиноамериканский карнавал. Глядя на смеющуюся и поющую от восторга толпу, глядя на тысячи глаз, которые ловят на телеэкранах момент, когда из глубины трогается очередная капсула, глядя, как вновь и вновь люди радостными криками приветствуют её, нельзя не сказать спасибо за чудо. Чудо в прямом эфире и прямом смысле слова. Поэтому спасибо за возможность разделить чудо с теми, кто здесь и теми, кто там.