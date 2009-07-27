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Спасателям пришлось тушить пожар в лаборатории по выращиванию конопли

27 июля 2009 10:30
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Витебские спасатели ликвидировали пожар в «домашней лаборатории».

Вероятной причиной возгорания в однокомнатной квартире по улице Воинов-интернационалистов стало короткое замыкание многочисленных ламп на 400 Вольт, повышающих трансформаторов, вентиляции, воздуховодов и другого электрообрудования, призванного создать комфортные условия для выращивания «травки».

Квартира, переоборудованная в лабораторию, фактически была забита кадками с растениями. Конопля росла даже в ванной.

Хозяином оказался 22-летний парень. При этом ни его родители, ни вызвавшие пожарных соседи ничего о деятельности молодого человека не знали.

Следствие по этому факту ведет Первомайский РОВД Витебска. Обвинение незадачливому ботанику еще не предъявлено, сообщает БЕЛТА.

# происшествия

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