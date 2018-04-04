Спасатели устранили утечку аммиака на столичном предприятии

Новости Беларуси. Утечку аммиака ликвидировали спасатели на одном из молокоперерабатывающих предприятий на Партизанском проспекте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ЧП произошло 4 апреля в одном из цехов в 11.30. Работники среагировали быстро: понизили давление и отключили оборудование. Спасатели устранили утечку и не выявили аммиачных паров за пределами цеха. Пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме.