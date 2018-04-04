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Спасатели устранили утечку аммиака на столичном предприятии

04 апреля 2018 18:35
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Новости Беларуси. Утечку аммиака ликвидировали спасатели на одном из молокоперерабатывающих предприятий на Партизанском проспекте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Спасатели устранили утечку аммиака на столичном предприятии-1

ЧП произошло 4 апреля в одном из цехов в 11.30. Работники среагировали быстро: понизили давление и отключили оборудование. Спасатели устранили утечку и не выявили аммиачных паров за пределами цеха. Пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме.

# происшествия # Отравления # Фотофакт

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