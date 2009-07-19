Спасатели продолжают устранять последствия ЧП на Слуцком мясокомбинате

Накануне в результате утечки аммиака один человек погиб, четверо госпитализированы с различными травмами.

Объем ядовитой жидкости довольно внушительный — из трубопровода холодильной камеры вытекло около 200 килограммов химиката.

Одна из версий причин ЧП — некачественное сварное соединение трубопровода. Ее проверяют специалисты.

Изначально предельно допустимая концентрация аммиака в воздухе была превышена в несколько сотен раз. Сегодня зарегистрировано лишь пятикратное превышение.

За пределы пострадавшего цеха заражённый воздух не вышел, и угрозы для окружающей среды нет. Сейчас спасатели осаждают ядовитые пары, а также откачивают аммиачную воду и зараженный воздух.