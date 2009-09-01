Спасатели освободили пленника затонувшего автомобиля

Верхнедвинские спасатели освободили пассажира-пленника из затонувшей машины.

ДТП произошло на въезде в Верхнедвинск возле автомобильного моста через реку Дрисса. Автомобиль «Форд-Мондео» под управлением водителя 1985 года рождения съехал с откоса моста и, несколько раз перевернувшись, оказался на крыше в реке на глубине 1,2 м и в 2 м от берега. К прибытию сотрудников экстренных служб водитель находился в воде возле берега без сознания, а пассажир 1984 года рождения оставался внутри автомобиля и не мог выбраться самостоятельно. Спасатели с помощью милиционеров освободили пленника.

Пострадавшие были доставлены в Верхнедвинскую центральную районную больницу, где водитель от полученных травм скончался. Пассажир находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, на момент аварии мужчины были в состоянии алкогольного опьянения, сообщает БЕЛТА.