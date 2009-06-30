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Спасатели обнаружили у побережья Коморских островов одного из пассажиров

30 июня 2009 11:00
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Он выжил после того, как самолет Airbus A310 авиакомпании Yemenia airlines разбился сегодня над Индийским океаном, сообщают информагентства.Лайнер А310 йеменской авиакомпании Yemenia Airways потерпел крушение над Индийским океаном. На борту находились около 150 человек. Самолет выполнял рейс из Парижа на Коморы с промежуточной посадкой в столице Йемена Сане. За час до запланированной посадки в Морони он пропал с экранов радаров. Представители властей островного государства подтвердили, что самолет упал в Индийский океан
# происшествия

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