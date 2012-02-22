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Сожжение Корана солдатами США спровоцировало массовые беспорядки в Афганистане

22 февраля 2012 10:20
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Новости Афганистана. В Кабуле сотни демонстрантов бьют витрины торговых лавок, крушат автомобили. Центр афганской столицы сейчас оцеплен силовиками. Движение автотранспорта заблокировано.

Вход гражданам также временно запрещен. Но демонстранты все равно пытаются прорваться на центральные улицы, где находятся крупные магазины, банки и госучреждения. Здесь же располагается посольство США.

Выступления проходят и в ряде других афганских городов, а также у главной американской военной базы в Баграме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярость афганского населения вызвали действия американских военных, которые в минувший понедельник сожгли несколько Коранов и другую религиозную литературу. Накануне глава Пентагона извинился перед афганским народом за этот инцидент, но пыл демонстрантов это не охладило.

# происшествия # Массовые беспорядки # Агрессия американцев в мире # Фотофакт

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