Совет Безопасности ООН обсудит сегодня ситуацию в Ливии

Об этом сообщил генеральный секретарь Пан Ги Мун.

Он выразил крайнюю обеспокоенность в связи с беспорядками в этой стране и призвал власти прекратить кровопролитие. По разным данным, количество жертв массовых беспорядков и столкновений противников и сторонников действующей администрации Ливии может достигать 500 человек. Сейчас страну спешно покидают иностранные граждане.

Помимо Ливии, беспорядки продолжаются в Йемене и Бахрейне. Многотысячные акции протеста недовольных жизнью беднейших слоев населения прошли также в Алжире, Ираке и Иордании, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Беспорядки в Ливии, Кувейте, Марокко, Йемене: демонстрации все чаще перерастают в кровавые столкновения и погромы

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