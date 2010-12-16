Сотрудники милиции задержали 15 декабря в Москве более тысячи человек, в том числе вооруженных

У них были обнаружены и изъяты 16 травматических пистолетов, 208 ножей и 260 иных предметов - металлическая арматура, молотки, электрошокеры, кастеты, бейсбольные биты.

На площади Европы, Смоленской-Сенной и Манежной площадях сотрудники милиции задержали 1 348 человек. Такие данные были озвучены милицией по итогам мероприятий по предотвращению несанкционированных акций как со стороны радикально настроенной российской молодежи, так и выходцев с Кавказа.

По предварительным данным, в мелких стычках между различными группами молодежи пострадало в этот день до 30 человек, из них госпитализированы пять. В числе пострадавших – сотрудники милиции, которых возле станции метро «Юго-Западная» избили 12 человек, в основном уроженцы Дагестана, сообщает ctv.by со ссылкой на «РИА-новости».

Ситуация в Москве обострилась 6 декабря после гибели в массовой драке с участием выходцев из регионов Северного Кавказа болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Под предлогом проведения акции его памяти в субботу 11 декабря на Манежной площади были устроены массовые беспорядки.

Владимир Соловьев, ведущий программы «Вести-ФМ»:

Дети не видят разницы между патриотизмом и национализмом. Я думаю, что мы виноваты в этом. Мы не воспитываем своих детей. А кто их будет воспитывать?

Представьте себе: выгнанные из органов сотрудники по сокращению; сокращенные офицеры советской, российской армии, у которых плохие условия проживания, которым сказали в 40 лет, в 35 лет, в 50 лет, что они не нужны. У них подрастают дети. Они смотрят вокруг, они включают телевизор, смотрят на то, как разъезжает два золотых «Роллс Ройса». И все знают, чьи это тачки. Как должны они относиться к этому, те, которым жрать нечего, родители которых оказались на обочине?

В толпе из 5 000 фанатов и националистов в Москве завязалась массовая драка