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Сотрудники милиции разыскивают очевидцев ДТП на проспекте Независимости

13 января 2021 14:16
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Новости Беларуси. Сотрудники милиции разыскивают очевидцев аварии на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 20 декабря водитель серебристого Volkswagen двигался со стороны улицы Острошицкой по проспекту в направлении МКАД.  

Сотрудники милиции разыскивают очевидцев ДТП на проспекте Независимости-1

Вблизи дома номер 164 при перестроении он подрезал водителя Ford. В результате машина врезалась в припаркованный автомобиль Fiat, а затем перевернулась.  

Вероятный виновник аварии скрылся с места происшествия. Если вы владеете какой-либо информацией о случившемся, правоохранители просят обратиться в РУВД Первомайского района либо по телефону 102.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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