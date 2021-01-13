Сотрудники милиции разыскивают очевидцев ДТП на проспекте Независимости

Новости Беларуси. Сотрудники милиции разыскивают очевидцев аварии на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 20 декабря водитель серебристого Volkswagen двигался со стороны улицы Острошицкой по проспекту в направлении МКАД.

Вблизи дома номер 164 при перестроении он подрезал водителя Ford. В результате машина врезалась в припаркованный автомобиль Fiat, а затем перевернулась.

Вероятный виновник аварии скрылся с места происшествия. Если вы владеете какой-либо информацией о случившемся, правоохранители просят обратиться в РУВД Первомайского района либо по телефону 102.