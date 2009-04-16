Сотрудники МЧС спасли тонувшего человека в подтопленном городке Витебской области

Местный тракторист пытался по затопленному мосту перейти через реку Горожанку, однако сорвался и попал в течение.

Напомним, Городок подтопило 13 апреля после сильного дождя. Сейчас в воде – три жилых дома и 28 подворий. Однако уровень воды начал падать. Паводок в Беларуси постепенно завершается. И, как отметил сегодня в Минске министр по чрезвычайным ситуациям Энвер Бариев, талой воде в республике найдут применение.

- Мы сегодня задумываемся над тем, чтобы задержать эту воду в мелиоративных каналах и торфяниках, поскольку предполагается, что, возможно, будет засушливое, жаркое лето, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Энвер БАРИЕВ. - Эти водные запасы не только снижают пожарную опасность, но и в случае возникновения природных пожаров, это – источник водоснабжения для ликвидации пожаров.

