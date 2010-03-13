Сотрудники МЧС спасли на Минском море «вмерзшего в лед» рыбака

Пожилого мужчину погубила не страсть к любимому досугу, как это часто бывает на тонком льду, а здоровье.

Вечером пенсионер отправился на рыбалку. Расположился в 50 метрах от берега. 73-летний мужчина надеялся на удачный улов, но сам попался на ледовый крючок. Около 8 часов вечера рыбак почувствовал себя плохо и потерял сознание. Поблизости в этот момент никого не оказалось.

Всю ночь пенсионер провел на льду. Только утром его обнаружили рыбаки. Однако, сами оказать помощь коллеге не смогли. Правая рука и тело рыбака оказались вмерзшими на льду. И только прибывшие спасатели – водолазы смогли освободить пенсионера из ледяного плена.

Алексей Иванов, начальник пожарной аварийно-спасательной части Ждановичей:

– Под ним образовалось подтаение льда, после чего вода превратилась в лед. Рука и нога были подо льдом. Мы освободили его и на спасательной доске доставили на берег к карете скорой помощи, где ему была оказана первая медицинская помощь.

Рыбака сразу же передали медикам. Его доставили в больницу скорой медицинской помощи. На данный момент пенсионер находится в реанимации. Его состояние крайне тяжелое. Неизвестно, сможет ли он насладиться любимой рыбалкой.

Анастасия Корниенко, Александр Шкарубо, телекомпания СТВ.