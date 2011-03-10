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Сотрудники МЧС спасли двух плывших на льдине минчан

10 марта 2011 09:25
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ЧП произошло на Свислочи в районе Пулихова.

Охотники за уловом отделались легким испугом, лишь благодаря тому, что лед треснул не под ними, а вокруг, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тем временем, спасатели предупреждают — толщина льда достигла критической точки и прогулки по реке могут закончиться трагедией.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:
Они стали звать на помощь, прохожий услышал и сообщил об этом в МЧС. После спасения помощь людям не понадобилась, и они были отпущены домой.

# происшествия

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