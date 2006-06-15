Сотрудники МЧС доставили в Минск белорусских граждан, пострадавших в ДТП под Смоленском

За помощью к спасателям обратились родственники мужа и жены, серьезно пострадавших в автомобильной аварии в двадцати километрах от белорусско-российской границы. Они сообщили, что потерпевших в тяжелом состоянии доставили в больницу города Красный, где нет необходимого оборудования для оказания квалифицированной медпомощи. А перевозить их из-за плохого состояния дорог в Смоленск - противопоказано. Руководство МЧС направило для перевозки наших граждан спасательный вертолет Ми-17. В составе экипажа были белорусские медики. На аэродроме в Липках вертолет уже ждали бригады <скорой помощи>, которые доставили белорусских граждан в 9-ю городскую клиническую больницу столицы. Эта спасательная операция - первая, проведенная МЧС с применением авиации. Сейчас врачи клиники борются за жизнь пострадавших.