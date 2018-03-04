Сотрудники гродненской таможни изъяли у гражданки Польши старинные незадекларированные книги
Новости Беларуси. Гродненские таможенники обнаружили у гражданки Польши книги, которые были изготовлены более 100 лет назад.
Как сообщает Гродненская региональная таможня, в пункте пропуска «Берестовица» в автомобиле женщины были обнаружены незадекларированные книги. Они были изданы в Варшаве в 1874, 1903 и 1906 гг. Экспертиза показала, что книги имеют культурную ценность.
Фото: Гродненская региональная таможня
По таможенному законодательству ЕАЭС, книги, которые изготовлены 100 лет назад и более, относятся к культурным ценностям и подлежат обязательному письменному декларированию при перемещении их через таможенную границу ЕАЭС. Также при вывозе таких предметов с территории ЕАЭС требуется разрешение уполномоченного органа (в РБ это Министерство культуры).
Фото: Гродненская региональная таможня
Начат административный процесс.
Осенью прошлого года на границе с Польшей были изъяты старинные книги.
Печатную продукцию Франции и Англии отнесли к категории культурных ценностей – здесь подробнее.