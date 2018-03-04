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Сотрудники гродненской таможни изъяли у гражданки Польши старинные незадекларированные книги

04 марта 2018 12:21
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Новости Беларуси. Гродненские таможенники обнаружили у гражданки Польши книги, которые были изготовлены более 100 лет назад.  

Как сообщает Гродненская региональная таможня, в пункте пропуска «Берестовица» в автомобиле женщины были обнаружены незадекларированные книги. Они были изданы в Варшаве в 1874, 1903 и 1906 гг. Экспертиза показала, что книги имеют культурную ценность.  

Сотрудники гродненской таможни изъяли у гражданки Польши старинные незадекларированные книги-1

Фото: Гродненская региональная таможня  

По таможенному законодательству ЕАЭС, книги, которые изготовлены 100 лет назад и более, относятся к культурным ценностям и подлежат обязательному письменному декларированию при перемещении их через таможенную границу ЕАЭС. Также при вывозе таких предметов с территории ЕАЭС требуется разрешение уполномоченного органа (в РБ это Министерство культуры).  

Сотрудники гродненской таможни изъяли у гражданки Польши старинные незадекларированные книги-4

Фото: Гродненская региональная таможня  

Начат административный процесс.  

Осенью прошлого года на границе с Польшей были изъяты старинные книги.  

Печатную продукцию Франции и Англии отнесли к категории культурных ценностей – здесь подробнее.  

# происшествия # Таможня Беларуси # Фотофакт

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