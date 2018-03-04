Сотрудники гродненской таможни изъяли у гражданки Польши старинные незадекларированные книги

Новости Беларуси. Гродненские таможенники обнаружили у гражданки Польши книги, которые были изготовлены более 100 лет назад.

Как сообщает Гродненская региональная таможня, в пункте пропуска «Берестовица» в автомобиле женщины были обнаружены незадекларированные книги. Они были изданы в Варшаве в 1874, 1903 и 1906 гг. Экспертиза показала, что книги имеют культурную ценность.