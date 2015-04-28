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Сотрудник одного из банков Минска подозревается в хищении почти $700 тысяч и более 12 млрд рублей в иностранной валюте

28 апреля 2015 10:25
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Новости Беларуси. В Минске в крупной краже из банка подозревают его сотрудника. Из расчетно-кассового центра похищены почти 700 тысяч долларов и крупные суммы в других валютах.

Из сейфа пропали евро, российские рубли, фунты стерлинги, швейцарские франки, гривны, злотые. В пересчете на белорусские рубли – более 12 миллиардов.

Предположительно, кража была совершена еще вечером в субботу. Обнаружили ее утром в понедельник. В настоящее время имеются основания подозревать в совершении преступления 43-летнего специалиста одного из отделов этого банка. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Кража

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