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Сотрудник детсада насмерть избил 6-летнего племянника за порванные деньги

08 августа 2015 13:04
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Новости России. В Якутии расследуется дело в отношении сотрудника детского сада, насмерть избившего ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Трагедия произошла в селе Бясь-Кюель Олёкминского района Якутии.

53-летний Алексей Хаштаев избил своего шестилетнего племянника за то, что мальчик порвал пятитысячную купюру.

Увидев в руках мальчика порванные деньги, мужчина буквально пришел в ярость. В ход пошли кулаки. От полученных повреждений ребенок скончался. Известно, что мужчина был трезв. 

# происшествия # Убийство # Алексей Хаштаев

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