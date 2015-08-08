Сотрудник детсада насмерть избил 6-летнего племянника за порванные деньги

Новости России. В Якутии расследуется дело в отношении сотрудника детского сада, насмерть избившего ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Трагедия произошла в селе Бясь-Кюель Олёкминского района Якутии.

53-летний Алексей Хаштаев избил своего шестилетнего племянника за то, что мальчик порвал пятитысячную купюру.

Увидев в руках мальчика порванные деньги, мужчина буквально пришел в ярость. В ход пошли кулаки. От полученных повреждений ребенок скончался. Известно, что мужчина был трезв.