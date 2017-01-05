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Сотрудник Борисовского РУВД насмерть сбил женщину в Смолевичском районе

05 января 2017 19:34
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Новости Беларуси. Трагедия в Смолевичском районе произошла в канун Нового года. Вечером 30 декабря женщину, переходившую дорогу, сбила легковая машина.

Травмы, полученные в результате аварии, оказались несовместимыми с жизнью.

Женщине было 49 лет. Она возвращалась домой с подарками и продуктами для праздничного стола.

За рулем автомобиля, как позже подтвердилось, находился сотрудник Борисовского РУВД. Он передвигался на личном автомобиле и в момент аварии был трезв.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 УК РБ «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». 

# происшествия # Авария в Минской области

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