Сотрудник банка убил женщину и трёхмесячную дочь в Глуске

Новости Беларуси. 30-летнюю Татьяну и её трёхмесячную дочурку Алину искали несколько дней. Тревогу забили соседи. Они и обратились в милицию с заявлением о пропаже женщины и ребёнка.

Татьяна, мать троих детей, по словам соседей, была заботливой матерью, не могла она вот так бесследно пропасть, оставив дома двухлетнего ребёнка. Пятилетний, самый старший сын женщины в тот день гостил у бабушки.

Под подозрение сраузу же попал Александр, сожитель Татьяны. В последнее время между ними часто возникали ссоры.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области (в комментарии «Комсомольской правде»):

В ходе предварительного расследования установлено, что вечером 7 сентября между жителем Глуска и женщиной произошла ссора. По предварительной информации, мужчина убил Татьяну отверткой, но точную причину смерти установят судебно-медицинские эксперты. От удара женщина упала на ребенка, подозреваемый решил, что они мертвые, положил в мешок, вывез на авто и закопал возле деревни Хвастовичи. Позже он сам указал место захоронения следователям.

По словам подозреваемого, с потерпевшей они совместно не проживали, однако у них есть общий ребёнок. Молодая мама доказала в суде, что Александр – отец двухлетнего мальчика. В июне этого года у Тани родилась дочь. Отцовство Александр в очередной раз признавать отказался. «Саша всегда был такой спокойный, для него учеба всегда была на первом месте», – так в комментарии «Комсомолке» охарактеризовала Александра его знакомая.

«Лучший способ воспитать хороших детей – это сделать их счастливыми». А эту запись 27-летней Александр оставил на своей странице в социальной сети. Так что мешало мужчине сделать счастливыми собственных детей? В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело.

Напомним, на прошлой неделе в Орше ссора бывших супругов закончилась трагедией на глазах случайных прохожих. 29-летний мужчина жестоко расправился с 19-летней девушкой, которая недавно была его супругой. Он нанес несколько ножевых ранений девушке, а затем ударил себя ножом в грудь (смотрите видео).