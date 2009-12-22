Сотрудницы банка крали пенсию у мертвых пенсионеров

Пять сотрудниц обработали восемь счетов на общую сумму около 16 миллионов рублей.

Схему разработали сотрудницы Тверского отделения Сбербанка Москвы. Старший кассир, специалист по обслуживанию физических лиц, заместитель руководителя отделения и еще две женщины вычисляли счета умерших стариков, которым продолжали начисляться деньги.

Такое случается, если смерть пенсионера осталась незамеченной. К примеру, старик, у которого нет ни друзей, ни родственников, умер на улице без документов. В таких случаях квартира пенсионера пустует, а пенсия исправно начисляется на счет. Это может продолжаться несколько лет, и на счетах вырастают огромные бесхозные суммы. Их-то женщины и снимали, выяснив в базе реквизиты.

Раскрыть схему помогли родственники одного из стариков. Они пришли за деньгами пенсионера, но услышали, что «счет пуст», и тут же обратились в службу безопасности банка, пишут «Известия».

