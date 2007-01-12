Сотни вырванных деревьев, десятки поврежденных кровель и линий электропередач...

Таковы последствия шквалистого ветра 11 января в Беларуси. Пострадали как столица, так и все области, за исключением Гомельской. В течение дня порывы ветра достигали 23 метров в секунду. Так, в 19 районах Витебской области от стихии пострадали 436 населенных пунктов, было повреждено 89 километров линий электропередач, обесточено 949 подстанций. По данным МЧС, на 7 часов утра сегодняшнего дня электроснабжение восстановлено практически во всех населенных пунктах, завершаются и другие работы, к которым было привлечено более 200 работников аварийно-спасательных служб.