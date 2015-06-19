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Сотни человек эвакуированы из-за пожара в аэропорту Новосибирска

19 июня 2015 07:58
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Новости России. ЧП в аэропорту российского Новосибирска. В одном из терминалов вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без пострадавших. Всех пассажиров вовремя эвакуировали. На непродолжительный период работа аэропорта была приостановлено, несколько рейсов пришлось отложить.

Очаг возгорания скрыт под внешней облицовкой здания, что сильно затрудняет работу спасателей. Однако, по последним данным, пожар всё же удалось локализовать. Сейчас на месте инцидента работает полиция. Выясняются причины происшествия.

Отметим, новосибирский аэропорт «Толмачёво» — один из крупнейших в стране. Он занимает 6-е место в России по пассажиропотоку и за год обслуживает около 4 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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