Сосулька, упавшая с крыши дома в Новосибирске, убила 20-летнюю девушку

Новости России. 20-летняя жительница Новосибирска сегодня утром пошла гулять с собакой. И домой уже не вернулась.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Новосибирской области:

По предварительной информации, 20-летняя девушка погибла от удара по голове сосулькой, упавшей с крыши 14-этажного жилого дома.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователи устанавливают должностных лиц, ответственных за трагедию.

Падение сосулек на людей, к несчастью, не редкость.

Сегодня утром стало известно, что врачи не смогли спасти шестилетнюю девочку из города Слободского Кировской области. На ребёнка упала ледяная глыба возле подъезда, она получила серьёзную черепно-мозговую травму и несколько дней находилась в коме.

Декабрь 2012. В центре Санкт-Петербурга сосулька, сорвавшаяся с крыши, убила 44-летнюю женщину. Все это произошло на глазах дочери погибшей, которую лишь чудом не задела глыба льда.

Январь 2013. Минск. Четыре часа дня. 3 работника ЖЭСа возвращались с вызова. И трагическая случайность: ледяная глыба упала на одного из них, забрав жизнь.

Очевидцы происшествия и сейчас с ужасом говорят о случившемся. Погибшего слесаря многие знали. Говорят, был одним из лучших работников. Вот и на этот раз пришел к жильцам помочь. Но вот спасти его самого уже никто не успел. Подробности – в сюжете.