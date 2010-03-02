Состояние отравившихся парами аммиака бобруйчан оценивается, как удовлетворительное

Напомним, утечка 150 килограммов опасного вещества произошла накануне вечером на местном мясокомбинате.

Девять работников предприятия с диагнозом отравление попали в больницу. Двое уже выписаны. Остальные – под наблюдением.

Корреспондент СТВ Вячеслав Комиссаров (по телефону из Бобруйска):

– ЧП на бобруйском мясокомбинате произошло 1 марта, около девяти часов вечера. 15 человек были эвакуированы. Семь работников предприятия, с отравлением парами аммиака легкой степени, доставлены в больницу. По словам врачей, все они сейчас в удовлетворительном состоянии и находятся под наблюдением медиков. Авария на предприятии была ликвидирована еще ночью. Причины ее, по словам сотрудников Могилевского управления МЧС, стало обледенение узлов манометра одной из компрессорных установок. В результате разгерметизации в воздух попало около 150 килограммов аммиака. Чтобы ликвидировать аварию, спасателям понадобилось несколько часов. На месте ЧП работало 12 единиц техники. По данному факту проводится проверка.