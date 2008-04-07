Состояние белорусского водителя, пострадавшего в Польше, стабильно тяжелое

Водитель получил множественные ожоги тела и в тяжелом состоянии доставлен санитарным вертолетом в спецклинику города Нова Суль. Несчастный случай с гражданином Беларуси 1960 года рождения произошел в воскресенье на автостоянке в Мостках Любусского воеводства Польши. Мужчина находился в кабине трейлера марки "Рено", принадлежащего российской транспортной компании. Взрыв неисправной газовой горелки в кабине произошел после прикуривания сигареты. В результате кабина автопоезда была полностью разрушена.