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Состояние белорусского водителя, пострадавшего в Польше, стабильно тяжелое

07 апреля 2008 11:04
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Водитель получил множественные ожоги тела и в тяжелом состоянии доставлен санитарным вертолетом в спецклинику города Нова Суль. Несчастный случай с гражданином Беларуси 1960 года рождения произошел в воскресенье на автостоянке в Мостках Любусского воеводства Польши. Мужчина находился в кабине трейлера марки "Рено", принадлежащего российской транспортной компании. Взрыв неисправной газовой горелки в кабине произошел после прикуривания сигареты. В результате кабина автопоезда была полностью разрушена.
# происшествия

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