Сорокалетний житель Гродно украл в ночном клубе пластиковую карточку и отоварился на три миллиона рублей

19 сентября в одном из ночных клубов почти в центре Гродно Михаил А. украл пластиковую карточку. А 30-го он пустился в шоп-тур по магазинам Гродно.

Михаил отоварился в магазинах, набрав продуктов почти на два с половиной миллиона рублей. В специализированном магазине по улице Советской приобрел дорогой мобильный телефон – и здесь никто не удостоверился, кто истинный хозяин банковской карточки. В магазине «Горизонт» мужчине приглянулся плейер – и он без труда его приобрел. До 5 октября успел Михаил поживиться «на дармовщинку» почти тремя миллионами рублей.

Кстати, девушка, ставшая жертвой воришки, полмесяца не побеспокоилась, чтобы заблокировали карточку.



По приговору суда Октябрьского района Гродно ближайшие три года он проведет в местах лишения свободы в условиях строгого режима, а заодно его будут лечить и от алкогольной зависимости, пишет «Гродненская правда ».