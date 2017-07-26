«Сопротивления не оказывал, но не единожды пытался сбежать»: в Гомеле пьяный водитель сбил коляску с грудным ребенком

Новости Беларуси. За рулем Chevrolet Niva был пьяный водитель. На пешеходном переходе он сбил коляску, в которой находился девятимесячный ребенок, после чего попытался скрыться.

Очевидцем шокирующего происшествия стал сотрудник Департамента охраны. Он и задержал водителя.

Елена Гоман, официальный представитель Департамента охраны МВД Республики Беларусь:

В свой выходной день старший сержант милиции Дмитрий Кудрявец, милиционер-водитель группы задержания Советского (Гомеля) отдела Департамента охраны, ехал по своим делам на машине по ул. Б. Хмельницкого в сторону кольцевой развязки. Подъезжая к пешеходному переходу, он снизил скорость и остановился, чтобы пропустить женщину с коляской, которая шла с противоположной стороны дороги. Водитель Chevrolet Niva, ехавший во встречном направлении, не снижая скорости, сбил коляску с грудным ребенком и попытался скрыться.

Сотрудник милиции развернулся и начал преследовать злоумышленника.

Он догнал нарушителя, прижал к обочине и заставил его остановиться.

Дмитрий Кудрявец, старший сержант милиции:

Я попытался узнать, где же в такое раннее время он умудрился столько выпить, но мужчина только злился и требовал отпустить его. Сопротивления он не оказывал, но не единожды пытался сбежать.

В крови 38-летнего водителя обнаружили три промилле алкоголя. Также выяснилось, что мужчина передвигался на служебном автомобиле.