Сообщение о заминировании поезда «Минск-Санкт-Петербург» оказалось ложным

Напомним, накануне вечером на железнодорожный вокзал столицы позвонила женщина и заявила, что в одном из вагонов состава находится взрывное устройство.Поезд еще не успел покинуть перрон. На место прибыли спецподразделения МВД. Пассажиров спешно эвакуировали, а состав отогнали на запасный путь. Однако после тщательной проверки специалисты ничего подозрительного не обнаружили. И после почти двухчасовой задержки поезд отправился в путь.