Сомалийские пираты захватили испанское рыболовное судно в Индийском океане

На борту судна находится 36 членов экипажа.

Европейские военные самолеты подтвердили, что на борту находятся вооруженные люди. Информации об их национальной принадлежности пока нет, но предполагается, что больше половины – граждане Испании.

По данным Reuters, представитель пиратов заявил, что захваченное судно «Alakrana» направляется в сомалийский город Харардере. Пока что требований о выкупе не поступало.

Международные маршруты в водах Индийского океана, в районе Сомали, давно стали опасными для морского судоходства. Только в 2008 году в руках пиратов оказалось больше 200 судов, за освобождение которых они получили, по оценкам экспертов, около $150 млн выкупа.

Пиратские нападения не уменьшаются, несмотря на постоянное патрулирование вод. Муссонные дожди на протяжении последних нескольких месяцев снизили количество нападений, но теперь они возобновились.