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Сомалийские пираты захватили испанское рыболовное судно в Индийском океане

03 октября 2009 16:58
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На борту судна находится 36 членов экипажа.

Европейские военные самолеты подтвердили, что на борту находятся вооруженные люди. Информации об их национальной принадлежности пока нет, но предполагается, что больше половины – граждане Испании.

По данным Reuters, представитель пиратов заявил, что захваченное судно «Alakrana» направляется в сомалийский город Харардере. Пока что требований о выкупе не поступало.

Международные маршруты в водах Индийского океана, в районе Сомали, давно стали опасными для морского судоходства. Только в 2008 году в руках пиратов оказалось больше 200 судов, за освобождение которых они получили, по оценкам экспертов, около $150 млн выкупа.

Пиратские нападения не уменьшаются, несмотря на постоянное патрулирование вод. Муссонные дожди на протяжении последних нескольких месяцев снизили количество нападений, но теперь они возобновились.

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