Солдат угрожал взорвать в магазине гранату в Иркутской области

Военнослужащего по подозрению в совершении разбойного нападения на магазин сотрудники вневедомственной охраны задержали в Тулуне Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ГУВД по Иркутской области, солдат-контрактник одной из воинских частей Карачаево-Черкесии, приехавший в родной город в отпуск, вместо оплаты за алкоголь в продуктовом магазине пригрозил взорвать торговую точку.

– Чтобы напугать продавца, нетрезвый контрактник достал гранату. Когда в магазине сработала сигнализация, злоумышленник поймал такси и попытался скрыться. При задержании солдат угрожал взорвать «лимонку», однако вскоре все же предпочел сдаться милиционерам, – говорится в сообщении.

Милиционеры изъяли гранату, она оказалась учебной. Возбуждено уголовное дело по ст.162 УК РФ («разбой»). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Сейчас задержанным занимается военная прокуратура, отмечает пресс-служба, пишет «Интерфакс».