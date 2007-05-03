События в Таллинне спровоцировали волну вандализма в Европе

3 мая генсек НАТО заявил, что это внутреннее дело Эстонии и призвал Россию снять пикет у посольства в Москве. Если Сейм Литвы пока только выражает солидарность с позицией эстонского правительства, то в Польше говорят об уничтожении всех советских памятников. А накануне в Будапеште была вскрыта могила Яноша Кадара - последнего коммунистического руководителя Венгрии, были похищены его останки. В Швеции нападению националистов подверглась российская дипмиссия.