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События в Таллинне спровоцировали волну вандализма в Европе

03 мая 2007 16:50
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3 мая генсек НАТО заявил, что это внутреннее дело Эстонии и призвал Россию снять пикет у посольства в Москве. Если Сейм Литвы пока только выражает солидарность с позицией эстонского правительства, то в Польше говорят об уничтожении всех советских памятников. А накануне в Будапеште была вскрыта могила Яноша Кадара - последнего коммунистического руководителя Венгрии, были похищены его останки. В Швеции нападению националистов подверглась российская дипмиссия.
# происшествия

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